Así ha sido la boda de Antonio, nieto de Camarón de la Isla, con emotivo recuerdo al genio del flamenco
El hijo de Rocío Monje, que contrajo matrimonio en La Línea de la Concepción (Cádiz), homenajea al genio del flamenco portando un bastón con su imagen
E. P.
Antonio Monje, nieto del genio del flamenco Camarón de la Isla –fallecido en 1992 con solo 41 años–, contrajo matrimonio el pasado domingo, 16 de agosto, en la iglesia de San José de La Línea de la Concepción (Cádiz). En este día tan especial, no ha querido olvidarse de su abuelo y ha llevado consigo un bastón personalizado con su cara, demostrando que el cantaor sigue muy presente para la familia 34 años después de su muerte.
La boda del hijo de Rocío Monje Montoya y su pareja estuvo marcada por la alegría, la nostalgia y los nervios. En la ceremonia, que contó con la presencia de todos sus seres queridos, su abuela Dolores Montoya –conocida como La Chispa– fue una de las grandes protagonista.
En medio de una gran expectación, Antonio –ataviado con un traje blanco al tono con el de su ya mujer, de la que no existen imágenes por expreso deseo de su familia al ser menor de edad– abandonó el domicilio familiar junto a su abuela para poner rumbo al templo en un coche de caballos. Mientras, sus familiares cantaban y tocaban las palmas demostrando su alegría por esta celebración del amor. "¡Que viva los novios! ¡Olé! ¡Olé! Es un niño" gritó con una gran sonrisa la viuda de Camarón, presumiendo orgullosa del look escogido en una fecha tan especial para toda su familia: "Voy de Impuso Moda. Que el Señor bendiga este matrimonio", señaló.
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