Juls Janeiro se reafirma contra Belén Esteban y desvela el apoyo de sus padres: "Están muy orgullosos"
La hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario carga contra la colaboradora madrileña después de una supuesta indirecta en redes: «Es un meme televisivo»
Europa Press
La guerra abierta entre Juls Janeiro y Belén Esteban continúa dando que hablar varios días después de que estallara el conflicto. Todo comenzó hace apenas unas semans, cuando la colaboradora madrileña compartió en sus redes sociales una fotografía junto a su hija, Andrea Janeiro, acompañada de un mensaje en el que aseguraba: "Mi niña, lo que más quiero en mi vida, tú no eres una nepo baby, otras sí". Aunque no dio nombres, sus palabras fueron interpretadas por muchos como una indirecta hacia la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario.
La reacción de la joven no se hizo esperar. Tras ser preguntada por ello, la influencer aseguró que ella es más partidaria de decir las cosas directamente y cargó contra la colaboradora, a quien llegó a calificar de "la sombra de Jesulín de Ubrique" y "un meme televisivo". También consideró "ridículo" que la madre de su hermana mayor hablase de esa manera de ella y defendió públicamente a sus padres.
Desde entonces, el enfrentamiento se ha convertido en uno de los grandes temas de estos días. La tertuliana mostró su sorpresa ante las palabras de la hija de su expareja, mientras esta última ha optado por tomarse la polémica con humor en sus redes sociales, llegando incluso a referirse irónicamente a sí misma como "vuestra nepo baby favorita".
Sus padres la apoyan
Ahora, la hija de Jesulín y María José Campanario vuelve a pronunciarse y deja claro que no se arrepiente de haber dado un paso al frente y responder públicamente. "Ni me arrepiento, ni quito, ni añado nada. Ya está", aseguró cuando le preguntaron por sus polémicas declaraciones.
También destacó que sus padres están de su lado y que no existe ningún conflicto familiar derivado de sus palabras. "Mis padres están súper bien. Están muy orgullosos, siempre lo dicen ellos, lo digo yo, lo dice todo el mundo, así que es que no... no hay nada más", explica. En cuanto a si ha sufrido algún tipo de represalia por parte de sus progenitores, la respuesta es igualmente clara: "No, no, está todo súper bien".
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