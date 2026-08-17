Daniella, hija de Paula Echevarría y David Bustamante, cumple 18 años

Daniella, la hija de Paula Echevarría y David Bustamante, cumple este lunes 18 años. Una mayoría de edad que llega en un momento especialmente complicado tanto para la protagonista del día como para el resto de su familia por el reciente fallecimiento –el pasado 30 de julio– del padre de la actriz, Luis Ángel Echevarría. Su hija y su nieta estaban muy unidas a él, por lo que su ausencia ha sido especialmente dolorosa en esta fecha tan señalada en la que, lejos de grandes celebraciones, la cumpleañera soplará las velas en Candás (Asturias), rodeada de sus seres queridos.

Hija de dos de los rostros más populares de nuestro país, Daniella ha crecido acostumbrada a las cámaras y a enorme expectación mediática que despierta cada uno de los movimientos de sus padres; de ahí que ya fuera consciente de que su 18 cumpleaños marcaría un antes y un después en su vida. En los últimos meses ha dado varios pasos para que su despixelización y su salto definitivo a la fama no supusiese un gran impacto.

En 2025, meses antes de cumplir 17 años, la joven debutaba en un photocall de la mano de la protagonista de Velvet, que emocionada explicaba que "ha querido venir ella porque ya es quién decide cuándo sí y cuándo no". Su hija también la arropó en su 20º aniversario como imagen de Pantene, un evento en el que daba un paso al frente ofreciendo su primera entrevista para expresar su orgullo por tener como madre "a la mejor del mundo".

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También se está abriendo camino como influencer en redes sociales, donde ya cuenta con más de 46.000 seguidores en Instagram y 54.000 en TikTok. Daniella, por el momento, no quiere seguir los pasos de sus padres en el mundo del espectáculo –aunque sí es una apasionada de la moda–, por lo que va a estudiar un grado de Marketing y Relaciones Públicas en una universidad madrileña.