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Temblor en el sudeste asiático

Aumentan a 53 los muertos por el seísmo de magnitud 7,7 en la isla indonesia de Flores

El balance del terremoto, todavía provisional, incluye a 135 heridos y 5.000 personas evacuadas

Equipos de rescate operan en la isla de Flores, Indonesia, tras el terremoto de 7,7

Equipos de rescate operan en la isla de Flores, Indonesia, tras el terremoto de 7,7 / Basarnas / Xinhua News / Europa Press / ContactoPh

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Agencias

MADRID

El balance de víctimas mortales por el terremoto de 7,7 en la escala de Ritcher que sacudió el sábado la isla de Flores, en el suroeste de Indonesia, ha aumentado a 53, han indicado este domingo las autoridades locales. El jefe de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB), Abdul Muhari, ha cifrado en 53 los muertos en las distintas zonas afectadas por el terremoto, siendo el distrito de Manggaria el que registra el mayor número, con 25 fallecidos, seguido de Manggarai Oriental, con 20. Este balance, que podría aumentar dado que las labores de búsqueda y rescate continúan, incluye asimismo 135 heridos, según ha informado en rueda de prensa, y 5.000 personas evacuadas.

El seísmo se produjo a las 04.58 horas (hora local) con su epicentro localizado frente a la costa norte de la isla y a una profundidad de tan solo 15 kilómetros, según ha indicado la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica (BMKG) de Indonesia. Tras el temblor, se han registrado más de 340 réplicas. Asimismo, más de 1.300 viviendas han sufrido daños, siendo graves en el caso de un millar de ellas, así como en un centenar de escuelas, 36 centros de salud y casi 40 instalaciones gubernamentales.

Las autoridades emitieron una alerta preventiva de tsunami para las zonas costeras colindantes, si bien fue retirada poco después tras evaluar la situación. "Se ha declarado finalizada la alerta temprana de tsunami provocada por el terremoto", confirmaba previamente el organismo meteorológico indonesio a través de un comunicado oficial.

Poco después del terremoto, se registraron secuelas de entre 5,6 y 6,1 de magnitud en la misma región, así como otro de 6,9 en la isla de Sumatra, al oeste de Flores. Los equipos de rescate continúan evaluando los daños en las zonas afectadas, y se esperan más detalles a medida que continúen las operaciones de búsqueda y rescate.

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Fuente: El Periódico

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