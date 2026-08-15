La Policía Nacional lo confirma: el sencillo método para detectar billetes falsos y evitar estafas en Tenerife
Durante los meses de verano pueden aumentar las estafas de billetes falsos
La Policía Nacional ha avisado en sus redes sociales del aumento de la circulación de billetes falsos y ha dado algunos consejos a los ciudadanos para poder detectarlos, y así evitar que sean víctimas de una estafa.
Además, advierten de que los comercios y la restauración son los más vulnerables antes este timo económico.
Qué pasa si un billete o moneda es falso
"A la entrega de los billetes y/o monedas presuntamente falsos en el Banco de España o en la entidad de crédito, nos facilitarán un recibo que servirá como justificante para realizar el seguimiento del expediente", explica el Banco de España en su página web
"El resultado de la peritación se comunicará por correo electrónico o postal al contacto indicado en el momento de la apertura del expediente", indica, y además, insiste en que "si en el análisis del Banco de España resulta que el billete o moneda es legítimo, este será canjeado al ciudadano o entidad financiera; el importe también podrá ser abonado en una cuenta corriente, si esta hubiera sido indicada en la apertura del expediente".
El Banco de España aconseja siempre comprobar el efectivo que se recibe, ya que su el billete o moneda es falso y, por lo tanto, no canjeable, es el propietario el que pierde su valor.
"Toca, gira y mira"
La Policía Nacional ha ofrecido un sencillo truco a la ciudadanía para detectar si un billete es falso.
- Tocar el billete: este tiene que tener un relieve áspero y no una textura normal, de folio
- Girarlo: el valor del billete debe reflejarse con la luz.
- Mirar: al ponerlo a trasluz se debe apreciar una marca de agua y un hilo y una ventana de seguridad.
Si los billetes no cumplen con estos requisitos se tratará de un billete falso, por lo que todos los ciudadanos, especialmente lo que tengan comercios deben estar muy atentos para evitar estafas.
¿Cómo saber que una moneda de euro no es falsa?
En el caso de que no sean billetes y sean monedas lo que haya que verificar, existe un sencillo método que consta de cinco pasos para detectarlo.
- Asegurarte de que es una moneda de euro, y no de un país no perteneciente al Eurosistema: en todas las monedas aparece la cara común, en la que se proporciona el valor de la moneda y la palabra euro o euro cent y el mapa de Europa. Y en la otra cara, la cara nacional, aparecen en el centro el año de acuñación y una imagen que identifica el país emisor.
- Giro monetario: sostener la moneda entre dos dedos, y gírala sobre sí misma. Las imágenes de ambas caras deben estar alineadas en sentido vertical.
- Concordancia: hay que fijarse en el diseño del mapa de Europa de la cara común
- Magnetismo: las monedas de uno y dos euros, son ligeramente magnéticas, pero solo en el centro. Para comprobarlo puedes acercar un imán y está deberá pegarse a él, pero con una ligera sacudida deberá despegarse del imán. La monedas de baja denominación, son fuertemente magnéticas (no se despegan del imán), mientras que las de media denominación no son magnéticas.
- Prestar atención al mapa de Europa: en las monedas de uno y dos euros, este deberá tener la superficie parcialmente rugosa, nunca lisa
- Tenerife se prepara para temperaturas de hasta 34 ºC este viernes con fuerte viento y calima
- Tres terremotos se registran cerca de Tenerife durante la madrugada de este viernes
- El Gobierno de Canarias iniciará en septiembre el 'camino' para decidir el uso del antiguo silo de grano de Santa Cruz de Tenerife que el Puerto pretendía demoler
- Desarticulado un grupo criminal dedicado al tráfico de drogas en Tenerife: cuatro personas ingresan en prisión provisional
- El aeropuerto Tenerife Norte afronta una gran transformación con una inversión de 313 millones para modernizar sus instalaciones
- La Laguna prepara un amplio dispositivo de limpieza para la Fiesta de la Pamela de Tejina
- Santa Cruz de Tenerife finaliza la rehabilitación de la avenida San Sebastián, de la calle Lope de Vega y de los aparcamientos de Ofra
- Nico Richotti, secretario técnico de La Laguna Tenerife: 'No habrá ninguna salida