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Marruecos frustra el intento de alcanzar Ceuta de cientos de migrantes subsaharianos

El incidente se registró en una zona montañosa, en las afueras de Castillejos y al suroeste de Ceuta

Marruecos blinda la frontera con Ceuta ante llamamientos a un nuevo cruce masivo.

Marruecos blinda la frontera con Ceuta ante llamamientos a un nuevo cruce masivo. / EFE

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EFE

Rabat

Las fuerzas de Seguridad de Marruecos frustraron este sábado un intento de cruzar de forma irregular a la ciudad española de Ceuta de cientos de migrantes, en su mayoría subsaharianos, que se habían ocultado en las afueras de la urbe fronteriza de Fnideq (Castillejos en español).

Fuentes de Seguridad marroquíes indicaron a EFE que el incidente se registró en una zona montañosa, en las afueras de Castillejos y al suroeste de Ceuta.

Según las mismas fuentes, los agentes marroquíes dispersaron a los migrantes, que siguen en la zona.

Mientras, el centro urbano de Fnideq (Castillejos) amaneció en calma con la presencia de un importante despliegue policial.

Los controles se mantienen en las principales carreteras de acceso a Castillejos, en especial en las procedentes de Tetuán y Tánger.

Durante la madrugada se intensificaron las tareas de vigilancia en las inmediaciones de la frontera con Ceuta, tanto en tierra como en el mar, con la intervención de lanchas rápidas de la Marina Real marroquí y drones.

Una joven migrante de 17 años, de las muy pocas que accedieron a la ciudad, explicó a EFE que logró llegar durante la noche a Castillejos desde Tetuán. Según su relato, viajó en un autobús que fue detenido en tres puestos de control a lo largo de los aproximadamente 35 kilómetros que separan ambas localidades.

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Miles de efectivos participan en el despliegue de seguridad que ha organizado Rabat para impedir el cruce masivo a Ceuta que había sido convocado para este sábado a través de redes sociales tras la tragedia de los pasados días 30 y 31, cuando decenas de miles de personas cruzaron a pie y a nado al enclave español con al menos 141 muertos, según organizaciones humanitarias.

Fuente: El Periódico

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