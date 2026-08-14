Wayalia Tenerife: cuando las vacaciones cambian de ritmo, pero el cuidado continúa

Llegan las vacaciones y con ellas los viajes, los planes y unos días para salir de la rutina. Para muchas familias, es el momento de hacer las maletas, viajar con los hijos y disfrutar de un tiempo diferente. Pero no siempre toda la familia puede o quiere hacer el mismo plan. Las personas mayores pueden preferir permanecer en su casa, mantener sus horarios y continuar con las rutinas que forman parte de su vida. Y cuando los familiares tienen que ausentarse durante unos días, aparece una preocupación muy comprensible: cómo asegurarse de que esa persona sigue acompañada y bien atendida.

En Wayalia Tenerife, empresa canaria especializada en cuidado y atención domiciliaria de personas mayores y personas en situación de dependencia, acompañan a las familias precisamente en esas situaciones. El objetivo no es cambiar la vida de la persona mayor ni apartarla de sus costumbres, sino encontrar una forma de que pueda seguir disfrutando de su hogar y de su día a día mientras sus familiares cuentan con el apoyo necesario durante esos días.

Cada uno puede seguir disfrutando de sus vacaciones

A veces se tiende a pensar que, cuando un padre o una madre necesita compañía, los hijos tienen que reorganizar todos sus planes alrededor de esa necesidad. Sin embargo, la vida familiar también está formada por otras responsabilidades y momentos importantes. Hay vacaciones que se han preparado durante meses, desplazamientos que forman parte de los planes familiares y momentos que también es importante poder disfrutar.

Eso no significa querer menos a nuestros mayores ni estar menos pendientes de ellos. Al contrario, precisamente porque queremos que estén bien, buscamos alternativas cuando no podemos acompañarlos personalmente.

Para una persona mayor, además, viajar no siempre es la opción que más le apetece. Puede sentirse mucho más cómoda permaneciendo en su casa, manteniendo sus horarios y continuando con las pequeñas costumbres que hacen que cada día tenga sentido. En esos casos, un cuidador puede convertirse en un aliado para toda la familia.

Seguir con sus rutinas también es una forma de bienestar

El verano no tiene por qué significar que una persona mayor tenga que cambiar sus hábitos. Mantener los horarios, salir a pasear, hacer pequeñas compras, preparar la comida o simplemente disfrutar de una tarde tranquila son actividades que forman parte de una vida construida durante años.

El acompañamiento domiciliario permite que esas rutinas continúen incluso cuando los familiares están fuera. El cuidador puede ayudar en las tareas cotidianas, acompañar a la persona durante un paseo, preparar las comidas, realizar determinadas gestiones o simplemente compartir conversación y tiempo.

“Muchas veces lo que necesita una persona mayor no es que le cambien su forma de vivir, sino tener a alguien cerca que pueda acompañarla y ayudarla cuando lo necesita. Mantener sus rutinas les aporta seguridad y también les permite seguir sintiendo que su vida continúa con normalidad”, explica Beatriz Gómez, supervisora de Wayalia Tenerife.

Un apoyo pensado también para los días en los que la familia está lejos

Las necesidades de cada persona son diferentes. Hay mayores que pueden desenvolverse prácticamente solos pero agradecen tener compañía durante unas horas, mientras que otros necesitan ayuda para determinadas tareas o una atención más continuada.

Por eso, en Wayalia Tenerife cada situación se estudia de forma individual. Se tienen en cuenta las necesidades del usuario, sus hábitos, su personalidad y aquello que la familia considera importante para su bienestar. A partir de ahí, se busca un cuidador que pueda encajar en esa dinámica y generar una relación de confianza.

Durante unas vacaciones, este apoyo puede resultar especialmente valioso. La familia sabe que mientras está fuera hay una persona que conoce las rutinas del mayor, que puede acompañarle y que está pendiente de cómo se encuentra. Y, al mismo tiempo, la persona mayor puede continuar en el entorno que ha elegido.

Estar lejos no significa estar ausente

Una de las cosas que más tranquiliza a las familias durante un viaje es poder seguir teniendo contacto con sus mayores. Una llamada por la mañana, un mensaje después de comer o una videollamada por la noche pueden mantener esa conexión aunque haya distancia de por medio.

El cuidador no sustituye esos momentos, sino que los complementa. Puede estar presente durante el resto del día y convertirse en un punto de apoyo para la persona mayor, mientras los hijos siguen formando parte de su vida aunque estén temporalmente fuera.

“Cuando los hijos se van unos días, es normal que sigan pensando en sus padres y preguntándose cómo estarán. Saber que hay alguien acompañándoles cambia mucho esa sensación. Pueden disfrutar del viaje, llamarles, hablar con ellos y saber que durante el resto del día también están cuidados”, señala Beatriz Gómez.

El valor de volver y encontrarse

Las vacaciones también tienen un final. Y cuando la familia regresa, vuelven las comidas juntos, los paseos, las visitas y esas conversaciones que quizá se han echado de menos durante unos días.

Contar con apoyo profesional durante una ausencia puntual no resta valor a esos momentos. Al contrario, puede ayudar a que el tiempo que la familia comparte no esté condicionado únicamente por las tareas que hay que resolver. Al regresar, los hijos pueden centrarse en estar con sus padres, escucharles, compartir lo vivido durante el viaje y disfrutar de su compañía.

El cuidador aporta compañía y apoyo en el día a día; la familia continúa ocupando su lugar, con sus afectos, sus recuerdos y sus propios momentos compartidos.

Cuidar también es encontrar la mejor manera de estar

No siempre podemos estar físicamente al lado de nuestros mayores, y reconocerlo forma parte de la realidad de muchas familias. Lo importante es que esa distancia puntual no se convierta en soledad ni obligue a una persona a abandonar las rutinas y el entorno en los que se siente bien.

Wayalia Tenerife acompaña a las familias para encontrar soluciones adaptadas a cada situación, desde servicios de acompañamiento por horas hasta atención más continuada, siempre buscando que la persona mayor pueda seguir viviendo en su hogar con seguridad, compañía y tranquilidad.

Las familias que necesiten orientación pueden acercarse a la oficina de Wayalia Tenerife, ubicada en Calle Nava y Grimón, 17, San Cristóbal de La Laguna, o contactar en el 822 05 47 89 para recibir asesoramiento personalizado.

Porque cuidar también es respetar cómo quiere vivir cada persona. Y cuando las vacaciones nos llevan lejos durante unos días, saber que alguien está cerca de nuestros mayores puede ser la mejor manera de seguir estando presentes.