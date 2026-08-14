Sorteos
Sorteo Euromillones del viernes 14 de agosto de 2026
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del viernes 14 de agosto de 2026 corresponde a la formada por los siguientes números: 05, 29, 39, 48 y 49, y las estrellas 04 y 08.
El código del Millón ha sido el FFW60872.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- Santa Cruz de Tenerife, condenada a pagar 6,5 millones en cuatro años por la tasa de cementerios que no cobra a los vecinos
- Descubrimiento mundial en Loro Parque: un estudio revela cómo los delfines interpretan su entorno mediante el sonido
- Tenerife se prepara para temperaturas de hasta 34 ºC este viernes con fuerte viento y calima
- Provoca un altercado en un camping de Tenerife y ataca a policías locales
- Incendio en Tenerife en un establecimiento de baterías cerca de una gasolinera
- Gigantes de la automoción compiten por vender a Santa Cruz de Tenerife sus 61 nuevas guaguas: quince empresas se disputan el contrato municipal
- La Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife abrirá los desfiles de Notting Hill: su traje cruzará el mar desarmado en dos contenedores
- El aeropuerto Tenerife Norte afronta una gran transformación con una inversión de 313 millones para modernizar sus instalaciones