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Eclipse solar en Tenerife, en directo: última hora y cómo ha sido este fenómeno en la isla

El fenómeno se observó de forma parcial desde Canarias: horarios, mejores lugares para verlo, reparto de gafas, restricciones y todas las novedades de la jornada

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José Luis Escudero

Olaya González

Rubén Gargoi

Víctor de Castro

Elena Morales

Aarón Cabrera Artiles

Haridian del Pino

Y. R.

Tenerife miró al cielo este miércoles, 12 de agosto. La isla fue testigo de un eclipse solar que se observó de forma parcial durante la tarde, en una jornada en la que miles de personas siguieron el fenómeno desde diferentes puntos del territorio.

Así se vivió en directo el eclipse solar en Tenerife: horarios, evolución del fenómeno, mejores lugares para verlo, imágenes, tráfico, restricciones de acceso, reparto de gafas homologadas y todas las novedades de una jornada astronómica excepcional.

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