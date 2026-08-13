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Eclipse solar en Tenerife, en directo: última hora y cómo ha sido este fenómeno en la isla
El fenómeno se observó de forma parcial desde Canarias: horarios, mejores lugares para verlo, reparto de gafas, restricciones y todas las novedades de la jornada
Tenerife miró al cielo este miércoles, 12 de agosto. La isla fue testigo de un eclipse solar que se observó de forma parcial durante la tarde, en una jornada en la que miles de personas siguieron el fenómeno desde diferentes puntos del territorio.
Así se vivió en directo el eclipse solar en Tenerife: horarios, evolución del fenómeno, mejores lugares para verlo, imágenes, tráfico, restricciones de acceso, reparto de gafas homologadas y todas las novedades de una jornada astronómica excepcional.
Claudia Morín
Del eclipse a las perseidas: así fue la noche astronómica que reunió a cientos de personas en La Matanza, Tenerife
Cuando todavía quedaba cerca de una hora para que comenzara el eclipse parcial en las Islas, el pequeño de ocho años Jaime Barrios ya tenía claro lo que se iba a encontrar si levantaba un fisco la cabeza: "La luna nueva va a ir tapando al sol poco a poco, es algo que no ocurre desde hace mucho tiempo, la última vez que pasó ni siquiera había nacido mi madre; todo eso lo vi en un vídeo de Youtube".
Hasta la tarde noche de este miércoles 12 de agosto, este tinerfeño solo había podido experimentar este fenómeno a través de una pantalla. Ahora, en cambio, puede decir que lo ha visto con sus propios ojos. Eso sí, siempre a través de unas gafas homologadas. Leer más.
Así se ha visto el eclipse de Sol total en España
España, el mejor lugar para verlo
España ha sido el mejor lugar del mundo para disfrutar del evento, con el Sol bajo el horizonte en el momento de la totalidad. La franja de oscuridad ha entrado por el noroeste peninsular y ha cruzado el país de oeste a este.
Al coincidir el fenómeno con el atardecer, la visibilidad no ha dependido solo de estar dentro de la franja de totalidad, sino que también ha sido necesario contar con un horizonte despejado hacia el oeste.
Verónica Pavés
Decenas de personas eligen el Teide para disfrutar del eclipse: "Ha sido un plan improvisado de verano"
Aunque Canarias no ha sido uno de los puntos más favorecidos de España para ver el eclipse de este año –el primero de una triada–, la expectación ha sido máxima. No en vano, en más de veinte años Canarias no había visto a la Luna ‘engullir’ tanto al Sol. En el Observatorio de Teide, un grupo de entusiastas de la ciencia y algunos científicos del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) se reúne en torno a los grandes telescopios que duermen cada día al frío de la montaña de Izaña.
Aunque hoy, esos grandes de la astronomía –muchos de ellos dedicados precisamente a la observación solar– no son los protagonistas. De hecho, a los científicos les basta con unas gafas homologadas para poder ver cómo, sin prisa pero sin pausa, la Luna tapa el Sol, uno de los recursos más cotizados de las últimas semanas.
En Las Cañadas del Teide hay más silencio que de costumbre. Las restricciones al tráfico del Cabildo de Tenerife han hecho casi imposible poder contemplar el eclipse desde la cumbre; pero no imposible. Son muchos los que decidieron subir antes del cierre para no perdérselo. Es el caso de cuatro amigos que decidieron, en último momento acudir al Teide para disfrutar del eclipse y el espectáculo de las perseidas. “Mi madre me consiguió las gafas hace un par de semanas y creimos que era buena idea venirnos”, explica Andrea Méndez. Junto a Iván Rocha, se sienta en el murito de uno de los parking del Parque Nacional. “Hemos traido de todo: agua, comida y hasta cartas, para matar el tiempo mientras esperamos”, explica Méndez.
La Luna bloquea el sol
Durante el eclipse solar total, la Luna se ha situado directamente frente al Sol, bloqueando la mayor parte de su luz y permitiendo observar la atmósfera solar. Se trata de un espectáculo excepcional, visible por última vez desde Europa continental en 2006.
Vuelve a amanecer en España
La fase de totalidad del eclipse solar, que ha provocado un anochecer anticipado y pasajero ante el asombro de miles de personas, ha terminado poco después de las 20:33 hora peninsular.
La totalidad ha comenzado segundos después de las 20:26 hora peninsular tanto en Estaca de Bares (A Coruña) como en Cabo de Peñas (Asturias), cuando la Luna ha empezado a ocultar por completo la estrella, ofreciendo el apogeo de este evento astronómico.
Aunque en ningún punto de España la totalidad ha durado más de dos minutos, este anochecer adelantado ha sido un gran espectáculo -allí donde los cielos han estado despejados- y muy esperado, porque hace más de un siglo que no había un eclipse total de Sol en la península ibérica y Baleares.
Todavía resta una hora para que el evento astronómico acabe por completo.
Así se vive el eclipse solar en La Matanza, Tenerife: telescopios y gafas para no perderse el fenómeno
Numerosas personas se congregan ya en el municipio tinerfeño para contemplar uno de los fenómenos astronómicos más esperados y disfrutar de distintas actividades relacionadas con el eclipse solar.
El eclipse del siglo llegó
El eclipse del siglo llegó. Y es espectacular. La corona solar se está dejando ver en todo su esplendor. Se perciben llamadas solares. Diamantes. Destellos difíciles de describir. La belleza del evento es asombrosa
Oscuridad histórica
La Luna cubre totalmente el Sol en un minuto de oscuridad histórica.
5 minutos para el momento histórico
5 minutos para la totalidad. Cojan las gafas, si es que ya no las tienen puestas, y hagan las últimas comprobaciones. Estamos ante los últimos minutos para observar la "mordida" de la Luna. Frente a su sombra, el Sol solo se percibe como un hilo. En nada, se hará la oscuridad total. El ambiente es mágico
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