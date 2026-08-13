El angustioso rescate de Karma, una perra arrojada al río en Asturias para que se ahogara

El abandono de animales está a la orden del día. Este es el caso de Karma, una perrita de unos 7 meses que fue arrojada al arroyo de Samuño, en Ciaño (Asturias), durante la noche del sábado, sobre las 23.30 horas, con intención de dejarla abandonada o que se muriera. Tuvo la suerte de ser rescatada en poco tiempo por una joven, Sandra Romero, que se lanzó al agua sin pensarlo.

La chica es trabajadora de la peluquería canina Nalonpets, en Sama de Langreo. Fue ella misma quien se lanzó al agua sin pensarlo para salvar la vida de este can y convertirse en su heroína. Sin pensarlo, Sandra se comunicó con su compañero y dueño de la peluquería, Diego Miranda. "Ella lo vio todo, me dijo que había visto a los dueños con la perra por la zona. Al poco tiempo me mandó unos audios por WhatsApp diciendo que habían tirado a la perra, además de que ella misma no podía salir del río por el barro", relata Miranda.

Por suerte, fue el propio perro de Sandra quien tiró de ella y la ayudó a salir de la trampa de barro en la que estaba atrapada. Lo hizo con Karma en brazos. Cuando llegaron su colega y su marido, junto con la policía, ella y la perrita ya estaban a salvo. "Yo fui corriendo hasta allí y nada más llegar, la perra me reconoció, ya que era unos vecinos de la zona", explicaba el dueño de Nalonpets. Al día siguiente, decidieron acudir a su lugar de trabajo para asearla, desparasitarla y preparar un paquete de objetos para su nuevo hogar.

Karma

Los rescatadores, junto con Farruk Lerele y Ana Roces, integrantes de la agrupación 'FL Covers', colgaron en las redes un vídeo de Karma recién rescatada. Y así fue cómo una familia de La Felguera decidió quedarse con ella. "Teníamos claro que queríamos que sus nuevos dueños fueran de la zona porque decidimos que la perrita venga a nuestra peluquería todos los meses para hacerle un seguimiento", apuntaba. Diego Miranda describió que el animal no tenía chip, tenía la piel "fatal", estaba desnutrida y estaba parcialmente calva. Además, "devoraba la comida".

La perrita Karma en la peluquería canina Nalonpets. / Cedida a LNE

Toda tragedia tiene su origen. Parece que la situación de la perrita nunca fue la óptima desde su llegada. Vecinos aseguran que ladraba en casa, lloraba y que nunca salía de su antiguo hogar. Además, relataban que siempre veían a los antiguos amos paseando solos, sin la compañía de Karma. Ahora con una denuncia policial, aseguran que "nadie los ha visto en tres días". Familiares de los denunciados afirman encontrarse abochornados por la situación, explicaron los rescatadores de Karma.

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Abandono

El abandono de perros está a la orden del día y más en verano. Actualmente, hay 41 animales en el albergue de perros de la zona. Esto se explica, en palabras de Paulino Fernández, gerente de dicho establecimiento y del de Mieres, porque "históricamente hubo muchos pitbulls y perros PPP (Perros Potencialmente Peligrosos) en esta zona, ya que se organizaban peleas de perros. Los que abandonaban eran los que utilizaban para peleas de 'sparrings' o no eran útiles". Esos perros se hicieron "fijos" en la instalación, han pasado toda su vida en ella. Otro factor es que el albergue de Langreo recoge a los animales de la zona del Nalón, no solo los del concejo.