Las tres monarquías que verán el eclipse en Mallorca

El eclipse solar de 2026 pasará a la historia por ser el de los pudientes y privilegiados. Los mejores miradores de Mallorca ya están reservados por muchos miles de euros y por escasos apellidos mallorquines. La sangre azul también ha elegido la isla que protesta por la saturación turística para observar este insólito fenómeno astronómico. Los reyes de España, la familia real qatarí y también la de Dubái serán testigos en una misma isla de un día que tendrá dos noches.

A pocas horas de aterrizar este martes en Palma el palacio volador del emir de Qatar Tamim bin Hamad Al Thani, que causó gran expectación en el aeropuerto de Son Sant Joan, llegaron a Mallorca mucho más discretos los miembros de la casa real de Dubái para refugiarse en el Port de Sóller, en el hotel Jumeirah, de Dubai Holding, conglomerado de inversiones del jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Este establecimiento es el mejor lugar del mundo para disfrutar del oscurecimiento solar según sociedades científicas internacionales.

El secretario de la Fundación del Instituto de Astronomía y Astronáutica de Mallorca, Juan San Nicolás, comenta que algunos integrantes de la entidad seguirán el eclipse desde el privilegiado hotel junto a la casa real dubaití en un evento privado donde ofrecerán explicaciones y un taller sobre eclipses. “Ya hemos hecho una primera toma de contacto con ellos, una especie de ensayo general. Los telescopios que habrá en el hotel llevan filtro solar. Y les hemos explicado que vivan más el momento de la ocultación y observen cómo va cambiando el entorno. Es lo más mágico”, considera. Una de las terrazas del hotel será la que se cerrará al resto de clientes -que tendrán otros espacios para ver el fenómeno- para que la familia real de Dubái, acompañada de fuertes medidas de seguridad, pueda gozar del espectáculo de 90 segundos.

Otro equipo de la Fundación del Instituto de Astronomía, entre ellos Juan San Nicolás, vivirá el eclipse desde el Cap de Formentor, en concreto desde el Hotel Four Seasons. “También hemos instalado telescopios y desde allí grabaremos con cámaras con filtros solares el eclipse para poder enviar las imágenes a las televisiones”, apunta.

Megayate 'Al Lusail'

Por su parte, la casa real de Qatar, que suele navegar en megayate por la isla, podría optar por disfrutar del oscurecimiento desde el mar. En anteriores visitas, han recorrido la costa mallorquina a bordo del Al Lusail, una colosal embarcación de 123 metros de eslora que está preparada para recibir a toda una corte real: 18 suites de lujo sirven de estancia para los 36 invitados que puede llegar a albergar el superyate.

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Lo que no ha trascendido todavía es desde qué punto de Mallorca verán el eclipse Felipe VI, Letizia y sus hijas. Seguramente lo harán desde un escenario menos ostentoso que los hoteles o megayates de superlujo de los jeques árabes.

Fuente: Diario de Mallorca