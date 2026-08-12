Consejos 'last minute' de los científicos para disfrutar del eclipse: deja el móvil en el bolsillo, pon un temporizador y mira más allá del sol

El "eclipse del siglo" ya está aquí y más vale estar preparados para disfrutarlo. Según explican varios científicos a la plataforma Science Media Center España, la clave para poder observar este fenómeno en todo su esplendor es la preparación. Para escoger el lugar adecuado para la observación del fenómeno, sí. Pero también para saber qué hay que mirar y cuándo, cómo entender qué está ocurriendo a nuestro alrededor y, sobre todo, qué podemos hacer para convertir este momento en algo imborrable que perdure para siempre en nuestra memoria. Estos son algunos consejos 'last minute' de los expertos para disfrutar al máximo del eclipse de este 12 de agosto.

El consejo más repetido tiene que ver con la planificación y la logística del día. En este sentido se pronuncia el astrónomo Salvador J. Ribas, director del Parc Astronòmic del Montsec en Lleida), quien afirma que es esencial "planificar los desplazamientos con antelación" para evitar en la medida de lo posible los atascos y, además, "contemplar planes alternativos en caso de mal tiempo" para asegurar una correcta observación del fenómeno. El especialista también recomienda consultar los sitios de observación habilitado por las distintas comunidades autónomas en ocasión de este evento para garantizar una buena visiblidad del evento y, además, no saturar zonas tensionadas.

Los expertos recomiendan planificar desplazamientos, contemplar planes alternativos ante mal tiempo y consultar sitios habilitados para disfrutar al máximo del fenómeno astronómico

Son muchos los que, a tan solo unas horas de la llegada del "eclipse del siglo", aún están dudando si observarlo desde un lugar con visibilidad al 99% como Barcelona o Madrid o si desplazarse hasta la franja de totalidad. Sobre esta cuestión se posiciona con contundencia Alejandro Sánchez de Miguel, investigador posdoctoral EMERGIA en la Oficina de Calidad del Cielo del Instituto de Astrofísica de Andalucía-CSIC, quien afirma que "un 99,99 % no es suficiente" para observar el eclipse y que "solo el 100 % es suficiente para ver el espectáculo en su totalidad y que dure, al menos, 30 segundos".

Restricciones y movilidad

Víctor Lanchares, presidente de la Agrupación Astronómica de La Rioja y profesor de Matemática Aplicada de la Universidad de La Rioja, aconseja a los ciudadanos estar muy pendiente de las restricciones impuestas por las autoridades en ocasión de este evento, así como posibles cortes y restricciones de movilidad. Para quienes tengan que viajar para ver el eclipse, Lanchares pide realizar los viajes con la máxima previsión posible. Y para quienes ya viven dentro de la franja de totalidad, el experto aconseja "evitar los desplazamientos" en coche y priorizar las visitas de proximidad como, por ejemplo, las que se pueden realizar a pie. En ambos casos, afirma, "un sitio elevado es mejor, pero no imprescindible" ya que "lo más importante es tener el horizonte oeste despejado, sin edificios, árboles o montañas".

Se insta a extremar las precauciones con la seguridad ocular y el uso de gafas homologadas, especialmente para los niños, durante las distintas fases del evento

Otro de los consejos más repetidos tiene que ver con la seguridad ocular y el uso de gafas de protección. Begoña Nicolás, profesora ayudante doctora del Área de Astronomía y Astrofísica del departamento de Matemática Aplicada de la Universidad de Santiago de Compostela, recuerda que se debe comprobar que las gafas cuentan con la homologación oficial (ISO 12312-2:2015 y sello oficial CE). La experta recuerda que estos filtros deben usarse durante toda la fase de parcialidad del evento y solo pueden retirarse durante la totalidad. Y dado que esta etapa es muy corta, y en algunos casos puede ser inferior a un minuto, "se recomienda poner un contador con alarma que nos avise antes de que termine para no dañarnos la vista".

Seguridad ocular para niños

En materia de seguridad ocular también se pronuncia Mª Ángela del Castillo Alarcos, directora y propietaria de la Escuela de Ciencias-Observatorio Astronómico de Titaguas, quien recuerda la importancia de extremar precauciones en el caso de los niños. "Es muy importante que los niños estén protegidos al mirar la totalidad ya que ellos podría quitarse y ponerse las gafas, doblarlas y tirarlas al suelo, pudiendo incluso deteriorarlas", explica. Como consejo, recomienda la experta, se recomienda "hacer un orificio en las patillas de las gafas de cartón y anudar una cuerdecita o goma para que al quitárselas queden colgadas de su cuello" o "hacerse con una máscara de cartón de animales o personajes infantiles, de las que tienen orificios en los ojos, y pegar las gafas por detrás de la máscara, la cual se sujetará con la gomita que suele llevar".

"La imagen del Sol eclipsado es minúscula y estática. Lo interesante ocurre a nuestro alrededor" Marcos Pérez Maldonado

En el momento clave del eclipse, la ansiada fase de oscuridad total, todas las miradas se dirigirán al sol para comprobar cómo la sombra lunar bloquea completamente la luz de nuestro astro rey. Durante esos instantes, que en algunos casos pueden alargarse durante casi dos minutos, expertos como Marcos Pérez Maldonado, director de los Museos Científicos Coruñeses, recomienda "no obsesionarse con el Sol". " La imagen del Sol eclipsado es minúscula y estática. Lo interesante ocurre a nuestro alrededor: cambios en la intensidad y el color de la luz, la sombra del follaje, bajada de temperaturas y comportamiento de la fauna a tu alrededor, especialmente, la humana", afirma el especialista.

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"Es mejor centrar la atención en los astros, el universo, el entorno, y no en un teléfono móvil con el que hacer una fotografía mala" David Galadí Enríquez

El eclipse será tan mágico que serán muchos quienes, ante la alegría del momento, intentarán tomar una imagen para inmortalizar la escena. Sobre esto, son muchos los expertos que recomiendan captar una foto de recuerdo del ambiente y, justo después, dejar el móvil en el bolsillo para disfrutar del evento. "Fotografiar un eclipse de Sol es una labor compleja que solo está al alcance de personas experimentadas. Muchas de ellas harán fotos y vídeos espectaculares. El público general hará bien en no intentar captar el fenómeno con recursos elementales como teléfonos móviles y sin experiencia previa", recomienda David Galadí Enríquez, coordinador de la Comisión Científica y de Asesoramiento del Trío de Eclipses y profesor del departamento de Física de la Universidad de Córdoba, quien recuerda que es mejor "centrar la atención en los astros, el universo, el entorno, y no en un teléfono móvil con el que hacer una fotografía mala".