Ministra de Sanidad
Mónica García ayuda a reanimar a un hombre que se ahogaba en una piscina natural de León
Los hechos ocurrieron el pasado sábado, poco antes de las cinco de la tarde en la playa fluvial del río Burbia
EFE
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha participado en las labores de reanimación que precisaba un hombre de unos 75 años que se sintió indispuesto mientras se bañaba en una piscina natural de Villafranca del Bierzo (León) y que permaneció inconsciente algunos momentos.
Fuentes del Ministerio han confirmado este martes a EFE la labor realizada por Mónica García, y el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León ha detallado que los hechos ocurrieron el pasado sábado, poco antes de las cinco de la tarde en la playa fluvial del río Burbia, desde donde recibieron varias llamadas pidiendo ayuda por el ahogamiento de esta persona.
Los alertantes explicaron que esta persona presentaba síntomas de ahogamiento como la piel amoratada y se encontraba inconsciente, aunque finalmente recuperó la consciencia por las técnicas de reanimación cardiopulmonar realizadas por la ministra y por otras personas que se encontraban en el lugar.
Posteriormente llegaron al lugar el helicóptero de Sacyl movilizado por Emergencias Sanitarias, que trasladó al hombre al Hospital de León, donde quedó ingresado, sin que por el momento se conozcan datos sobre su evolución, ha añadido el 1-1-2.
La presencia de Mónica García en la piscina natural coincidió con los días de descanso que habitualmente pasa en la zona durante el verano, según han confirmado a EFE vecinos de El Bierzo.
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