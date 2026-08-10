Última hora y actualidad sobre los incendios en España

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El fuego en la sierra de Madrid y Ávila ha quemado ya 77.000 hectáreas y ha obligado a desalojar o confinar a 90.000 vecinos

Un total de 30 medios aéreos trabajarán este lunes en el incendio de la Vall d'Uixó en Castellón

El incendio forestal en Huelva visto desde el cielo

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José Luis Escudero

Olaya González

Sarai Vázquez

Madrid

La semana comienza con riesgo de incendios extremo en varios puntos de la península, con especial preocupación en los fuegos que siguen activos en Huelva, con 8.000 hectáreas afectadas -no todas quemadas- y cerca de 500 personas desalojadas, Castellón y Segovia.

Mapa de incendios en España.

Siga aquí la última hora de los fuegos forestales, en directo.

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