El oftalmólogo José Antonio Gegúndez, en vísperas del eclipse: "Estamos todos con cierta tensión"

Lo han repetido hasta la saciedad durante los últimos meses y confían en que el mensaje ha calado: mirar al Sol sin la protección adecuada durante el eclipse del día 12 puede provocar lesiones irreversibles en la retina, incluso después de solo unos segundos de exposición. Es lo que se conoce como retinopatía solar o retinopatía por eclipse. Aún así, admite a El Periódico el doctor José Antonio Gegúndez, secretario de la Sociedad Española de Oftalmología (SEO), los especialistas viven los días previos al acontecimiento con inquietud: "Estamos todos con cierta tensión".

Las consejerías de Sanidad de las comunidades autónomas han dado a conocer en estos días los dispositivos sanitarios que se desplegarán de cara a una jornada histórica que, en casi todos los casos, pasan por reforzar los servicios de Urgencias y los servicios de Oftalmología ante la previsión de pacientes con lesiones oculares provocadas por no tomar las medidas adecuadas durante la observación del eclipse solar.

Precisión visual

Los estudios clínicos muestran que este daño afecta especialmente al epitelio pigmentario de la retina y a los fotorreceptores de la fóvea, situada en la parte central de la mácula y que constituye la zona de máxima precisión visual. En casos documentados tras el eclipse de 2017 en Estados Unidos, las pruebas de imagen retiniana, como la tomografía de coherencia óptica (OCT), revelaron lesiones compatibles con quemaduras solares en la retina.

"La lesión fundamental que se puede producir es en la mácula y puede ser irreversible. Bueno, pues a pesar de toda la información que se ha distribuido por las redes y que se está haciendo de diferentes sociedades científicas como la SEO, desde otras instituciones, a nivel privado... tenemos una cierta intranquilidad porque es un fenómeno peculiar y único", señala Gegúndez en torno a lo que se pueda vivir esa jornada en los hospitales. Le preocupan especialmente, señala, niños y mayores.

Las advertencias

"Hemos advertido a todos los oftalmólogos que estén preparados porque, posiblemente, haya cierta avalancha de consultas a nivel de los diferentes centros de especialidades, tanto de la sanidad pública como privada, en los hospitales, en todas las consultas, porque la gente, a partir del eclipse, cualquier cosa que padezca en la vista, por ejemplo que le duelan los ojos, seguramente se va a asustar", añade el especialista.

Considera normal que varias comunidades hayan decidido reforzar esos servicios de Oftalmología, también en Atención Primaria, los días posteriores. Los síntomas, cuando sí se trata de una retinopatía por eclipse, pueden aparecer horas o días después de la exposición y, en la mayoría de los casos, afectan a ambos ojos: visión borrosa; mancha oscura en el centro de la visión, sensibilidad a la luz...

Aluvión de consultas

"El eclipse se produce a una hora ya tardía del día 12 y esos refuerzos -en Oftalmología- se van a mantener desde ese momento hasta posiblemente 24-48 horas más. Que será cuando se produzca el aluvión de consultas", indica el especialista.

Confía en que finalmente los oftalmólogos no se topen con lesiones oculares. "Estoy seguro de que, más del 95%, van a ser consultas banales de síntomas que no tienen nada que ver. Las personas nos sensibilizamos mucho y, basta que te den tanta información preventiva de un fenómeno meteorológico, como para que luego cualquier síntoma que puedas tener en los ojos lo atribuyas al haber estado visualizando".

Apunta otro aspecto: "Hay que tener medidas en todos los sentidos, no solamente por las lesiones visuales, sino que hay refuerzos de todo tipo de asistencia sanitaria también por las concentraciones de personas". El oftalmólogo concluye: "lo importante, como siempre en estos casos, es la prevención. Todo lo que podamos hacer a nivel de prevención es mejor que curar".