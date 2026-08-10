El incendio de Niebla, en Huelva, vuelve a dejar vacío y con "mucha incertidumbre" a El Madroño: "Estamos con las carnes abiertas"

El cielo toma un filtro sepia, como de aquellas viejas películas de wéstern, poco después de pasar Camas. La causa de este tinte y del intenso olor a humo está en el incendio de Niebla, que este lunes por la tarde había arrasado ya 20.000 hectáreas, obligando a desalojar a cerca de 800 personas de diferentes localidades de Huelva y Sevilla. Entre ellas, el municipio sevillano de El Madroño y pedanías como El Álamo, que se ha quedado vacía, sin sus fiestas patronales y "con mucha incertidumbre" justo 22 años después de otro fuego devastador.

"Desde el viernes ya venía bastante humo al pueblo, aunque era soportable. El domingo, sin embargo, la situación se volvió más preocupante: había ceniza, hojas quemadas y se hacía más difícil respirar", cuenta Manuel Moscoso, uno de los vecinos de esta aldea. "Los guardias civiles llamaron puerta por puerta el lunes sobre las 12:00, y nos explicaron a todos los residentes que teníamos que irnos de nuestras casas", relata su hijo Alejandro.

Solo unas horas después, en el centro de participación activa de El Castillo de las Guardas se cocinaba arroz y carne para los 55 desalojados. "Desde el primer momento abrimos este espacio municipal para atender a los evacuados. Preparamos el almuerzo y la cena, y hasta llamamos a la frutería -cerrada por festivo local- para que al pueblo vecino de El Madroño no le falte de nada", detalló el alcalde castillero, Gonzalo Domínguez.

"Además, gracias a la Cruz Roja hemos instalado camas en el CEIP Peñaluenga por si tienen que pasar la noche con nosotros", detalló el propio Domínguez. El alcalde de El Madroño, Antonio López, apuntó por su parte que se iba a hacer un recuento "para estudiar la posibilidad de trasladarlos a un hotel": "Javier Fernández ya me ha trasladado que cueste lo que cueste, lo paga la Diputación de Sevilla", insistió López.

Lo cierto es que el lunes a media tarde aún había "mucha incertidumbre" entre los evacuados. Algunos como Manuel y Alejandro Moscoso podían mudarse a su segunda residencia; otros, como la familia Martín, estaban a la espera de noticias. "No sabemos aún dónde pasaremos la noche ni cuánto tiempo estaremos así", confesaba José Martín. Finalmente, 23 desplazados durmieron en el colegio público de El Castillo de las Guardas y otros 11 en un hotel.

Atlas News

Un incendio en plenas fiestas

El fuego ha coincidido además con las Fiestas de la Cruz de El Álamo, que se tuvieron que suspender el domingo. "En estas fechas suele regresar mucha gente al pueblo, es un momento especial para todos. De hecho habían acudido familiares y amigos desde Cataluña, por ejemplo, que se tuvieron que marchar antes de tiempo", asegura Manuel Moscoso.

"El sábado, y sabiendo que a lo mejor nos evacuaban, tuvimos que abandonar la verbena para trasladar nuestras colmenas a otro monte y así ganar más seguridad", detalla Reyes Martín, apicultora dueña de Miel La Alameña. "Tenemos la esperanza de que esto se acabe cuanto antes para volver con las abejas y a la actividad pronto. Y de que las llamas hagan el menor daño posible, por supuesto".

"El domingo no se celebró nada, solo pudimos disfrutar un día, con lo que eso supone para los negocios de la aldea", subraya Alejandro Moscoso. "Nos han fastidiado las fiestas, la verdad", se oye comentar en los corrillos. "Es una lástima, aunque lo importante ahora no es la feria, sino que todo esto termine".

Los vecinos temen otro nuevo 2004

El Madroño y sus pedanías ya sufrieron el embate de las llamas en el 2004. Aquel año, un incendio originado en el municipio onubense de Minas de Riotinto devastó casi 35.000 hectáreas. Un triste suceso que ahora, en pleno desalojo y con el humo inundando decenas de kilómetros, vuelven a recordar muchos vecinos de esta zona de la provincia de Sevilla.

"Por desgracia, ya vivimos una evacuación por culpa del fuego en 2004, cuando se quemó el 80% del término municipal", señala el regidor madroñero Antonio López. "Los vecinos me trasladan que temen que eso vuelva a pasar. Está la gente con las carnes abiertas", asegura López. Aquella vez, Berrocal, Aznalcóllar y El Madroño sufrieron los mayores daños, llegando a ser evacuadas más de mil personas.

"Eso se quemó prácticamente en un día", rememora Victoriano Martín sentado en un salón del centro de participación de El Castillo de las Guardas. "Había encinas, alcornoques y pinos que no han levantado cabeza desde entonces. De aquello se habrá regenerado un 10%", señala Martín. "Por eso es tan importante realizar tareas de prevención antes de que llegue el verano, para que no pasen cosas como estas", puntualiza su hermano, José Martín.

Justo 22 años después de aquel incendio, estos alameños vuelven a dormir fuera de casa por culpa de las llamas. Y entre el cielo sepia y el olor a humo se cuelan de nuevo las dudas: "Tenemos mucha incertidumbre ahora mismo, no sabemos si esto durará una, dos o cinco noches", confiesa José Moscoso. Por el momento, muchos de ellos han pasado la primera en El Castillo de las Guardas con la misma esperanza: que sea el único día de esta nueva evacuación.

Fuente: El Correo de Andalucía