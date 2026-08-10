Eclipse solar: ni gafas de sol, ni radiografías, ni CD; así es cómo puedes proteger tus ojos

La cuenta atrás para el eclipse solar del próximo 12 de agosto ha comenzado y, ante la expectación que genera el fenómeno, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha lanzado una advertencia: mirar directamente al Sol sin la protección adecuada puede provocar lesiones en la retina potencialmente irreversibles, incluso cuando el disco solar se encuentre parcialmente cubierto.

A través del Servicio Canario de la Salud (SCS), Salud Pública recuerda que quienes quieran observar el eclipse deben utilizar únicamente gafas especiales para eclipses que cumplan la normativa de seguridad correspondiente.

La advertencia cobra especial importancia en Canarias, donde el eclipse podrá observarse de forma parcial. En Tenerife, como en el resto del Archipiélago, será necesario extremar las precauciones para evitar mirar directamente al Sol durante las diferentes fases del fenómeno.

Estas son las gafas que recomienda Sanidad

Uno de los principales errores es pensar que cualquier elemento oscuro sirve para proteger los ojos. Sin embargo, Sanidad insiste en que no basta con que las gafas sean oscuras: deben estar certificadas y diseñadas específicamente para observar el Sol.

Las gafas de sol convencionales, incluso aunque tengan una tonalidad muy oscura, no ofrecen la protección necesaria para mirar directamente al astro durante un eclipse.

Tampoco son métodos seguros las radiografías, los CD o DVD, los cristales ahumados, los filtros fabricados en casa, las gafas 3D de cine o cualquier lente oscura que no cuente con certificación.

Antes de adquirir unas gafas para observar el eclipse, Salud Pública recomienda comprobar varios elementos:

Marcado CE , que indica que el fabricante declara que el producto cumple la normativa europea aplicable.

, que indica que el fabricante declara que el producto cumple la normativa europea aplicable. Referencia a la norma EN ISO 12312-2:2015 o ISO 12312-2:2015 , que establece los requisitos para las gafas destinadas a la observación directa del Sol .

o , que establece los requisitos para las gafas destinadas a la observación directa del . Datos del fabricante o importador , que deben aparecer claramente identificados.

, que deben aparecer claramente identificados. Instrucciones y advertencias de uso , que deben explicar cómo utilizar el producto correctamente.

, que deben explicar cómo utilizar el producto correctamente. Filtro en perfecto estado, sin rayaduras, roturas, burbujas, zonas claras u otros defectos visibles.

Cómo utilizar correctamente las gafas durante el eclipse

Sanidad también recuerda que disponer de unas gafas homologadas no es suficiente si no se utilizan correctamente. Los especialistas recomiendan seguir una serie de pasos durante la observación.

Ponerse las gafas antes de mirar al Sol. No deben colocarse después de haber dirigido la mirada hacia el astro y deben mantenerse puestas mientras se esté observando. Mantenerlas durante las fases parciales. Antes y después de la totalidad, cuando corresponda, es especialmente importante no mirar directamente al Sol sin protección. Vigilar especialmente a los menores y las personas mayores. Los adultos deben supervisar que los niños y niñas utilizan correctamente la protección y no se quitan las gafas para mirar al eclipse. No utilizar gafas deterioradas. Si presentan rayaduras, están dobladas o tienen cualquier defecto visible, no deben utilizarse. Tampoco se recomienda emplear gafas antiguas si no se puede comprobar que se encuentran en perfecto estado y cumplen la normativa. No mirar el eclipse a través de dispositivos ópticos sin filtros específicos. Cámaras, prismáticos y telescopios concentran la radiación solar y requieren filtros solares adecuados para poder utilizarse durante la observación.

Un fenómeno que requiere precaución

El riesgo principal de observar directamente el Sol durante un eclipse es que la radiación puede provocar una lesión en la retina, que puede llegar a ser permanente. Además, el hecho de que una parte del Sol quede cubierta por la Luna no significa que mirar directamente sea seguro.

Por este motivo, Salud Pública insiste en que la observación debe realizarse siempre con los medios adecuados y evitando cualquier sistema casero que no ofrezca garantías.

El eclipse del 12 de agosto será uno de los grandes acontecimientos astronómicos del verano y podrá contemplarse desde Canarias, aunque de forma parcial. La recomendación de las autoridades sanitarias es clara: mejor disfrutar del fenómeno con las gafas adecuadas que arriesgar la salud de los ojos por intentar observarlo sin protección.