Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en TenerifeTiburón en TenerifeCD Tenerife derrota al LeganésAterrizajes frustrados en Tenerife SurAlquiler en CanariasEl Sauzal recupera su litoralEclipse solar en Canarias
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Última hora y actualidad sobre los incendios en España

El fuego en la sierra de Madrid y Ávila ha quemado ya 77.000 hectáreas y ha obligado a desalojar o confinar a 90.000 vecinos

Un total de 30 medios aéreos trabajarán este lunes en el incendio de la Vall d'Uixó en Castellón

El incendio de Niebla (Huelva) continúa activo con más de 4.000 hectáreas afectadas.

El incendio de Niebla (Huelva) continúa activo con más de 4.000 hectáreas afectadas. / Clara Carrasco - Europa Press / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

José Luis Escudero

Olaya González

Sarai Vázquez

Madrid

El incendio que afecta a Niebla, en Huelva, presenta actualmente una situación de "extrema complejidad" por los cambios de viento, mientras que el otro foco que se originó ayer en el término municipal onubense de Villablanca está ya extinguido y se mantiene controlado el fuego de Senet (Lleida).

Mapa de incendios en España.

Siga aquí la última hora de los fuegos forestales, en directo.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multas de 80 euros por llevar el retrovisor bien regulado, pero hacer este gesto inofensivo al volante: la Guardiacivil extrema la vigilancia de los conductores tinerfeños
  2. Eclipse solar en Canarias: a qué hora será, cuánto dura y dónde verlo este 12 de agosto
  3. La Policía Nacional lo confirma: cuidado con esta estafa de verano puede dejar a los tinerfeños sin dinero en sus cuentas bancarias
  4. Avistan un tiburón en la costa de Tenerife
  5. La Asociación de Memoria Histórica llevará al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a los tribunales por el monumento a Franco
  6. La Bonoloto premia a Tenerife: un afortunado recibe más de 80.000 euros
  7. Tenerife Vaciada: Hoya de Pablos, Los Realejos
  8. El CD Tenerife derrota al Leganés en la tanda de penaltis y termina la pretemporada con el Pepino de Oro

La Guardia Civil detiene antes de un nuevo golpe a ocho integrantes de una banda vinculada a 34 delitos en Tenerife

La Guardia Civil detiene antes de un nuevo golpe a ocho integrantes de una banda vinculada a 34 delitos en Tenerife

La Guardia Civil detiene antes de un nuevo golpe a ocho integrantes de una banda vinculada a 34 delitos en Tenerife

Drones de la Policía de Santa Cruz

Drones de la Policía de Santa Cruz

Drones de la Policía de Santa Cruz

La DGT lo confirma: esta avería del coche aumenta en verano y puede costar muy cara a los conductores tinerfeños si no revisan este elemento clave

La DGT lo confirma: esta avería del coche aumenta en verano y puede costar muy cara a los conductores tinerfeños si no revisan este elemento clave

Yacimientos de Tenerife con conchas de lapas y burgados revelan un secreto de los guanches: usaban técnicas para conservar los recursos del mar

Yacimientos de Tenerife con conchas de lapas y burgados revelan un secreto de los guanches: usaban técnicas para conservar los recursos del mar

La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife también vuela: cuatro drones vigilan y hablan a la ciudad

La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife también vuela: cuatro drones vigilan y hablan a la ciudad

España se prepara para el eclipse solar: así será el dispositivo en cuatro puntos de la franja de totalidad

España se prepara para el eclipse solar: así será el dispositivo en cuatro puntos de la franja de totalidad
Tracking Pixel Contents