La lucha contra el fuego de Niebla (Huelva) sigue condicionada por los cambios de viento

Un total de 24 medios aéreos, 275 efectivos y 94 vehículos en tierra trabajan en la extinción del incendio forestal de Niebla (Huelva), que afecta ya a 4.000 hectáreas, en un trabajo muy complicado tanto por el fuerte viento como por sus cambios de dirección, que están dificultando conseguir que se controlen las llamas.

Desde la tarde de ayer hasta este sábado, ha afectado a unas 4.000 hectáreas de eucaliptos, pinos y dehesa, aunque no todo lo que está dentro del perímetro del incendio ha sido quemado, y por el momento no hay forma de controlar un fuego que provoca una columna de humo visible desde varios puntos de las provincias de Huelva y Sevilla.

El incendio que mantiene desalojadas a 70 personas, de las que solo cinco han sido alojadas en un hotel de Valverde del Camino (Huelva), mientras que el resto está en sus casas o en viviendas de familiares, ya que la mayoría de las casas desalojadas corresponden a segundas residencias.

Para estabilizar las llamas trabajan desde el aire un helicóptero ligero, siete semipesados (uno del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico), dos pesados, uno de carga en tierra, un mando, cuatro aviones de carga en tierra, cuatro anfibios ligeros, y cuatro aeronaves anfibias de Tipo 1 diseñadas cargar entre 5.500 y 6.000 litros de agua en pocos segundos de ríos, embalses o del mar sin necesidad de aterrizar.

El dispositivo se puede completar con dos aeronaves más que están listas para incorporarse si es necesario, y desde tierra está formado por 215 bomberos del Infoca más 60 militares de la Unidad Militar de Emergencias (UME), apoyados por 94 vehículos, de los que 15 pertenecen a la UME.

Salvo cambios, los medios aéreos se mantendrán hasta las 21.15 horas más o menos, que será cuando, por seguridad, volverán a sus bases antes de llegar la noche.

Por tierra, se cuenta con el apoyo de siete buldóceres para realizar perimetrajes, los bomberos del Consorcio Provincial de la Diputación de Huelva y el resto de organismos integrados en el dispositivo, como bomberos de Extremadura, que han acudido como personal de apoyo.

Cambios de viento determinantes

El vicepresidente primero de la Junta de Andalucía y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha dicho que las llamas siguen sin control tras una noche "muy compleja", debido a que hay cambios de vientos constantes, "lo que destroza la estrategia de ataque", tras enfrentarse los bomberos forestales en sus momentos iniciales a rachas de viento de 40-50 kilómetros por hora.

El delegado accidental del Gobierno de España en Andalucía, Francisco Toscano, se ha desplazado al puesto de mando avanzado (PMA), ha destacado la coordinación interinstitucional en las labores contraincendios y ha anunciado que el Ejecutivo aportará cuantos recursos sean necesarios.

Toscano ha informado de que la noche de este viernes, previa solicitud de la dirección de la emergencia y con el informe favorable de la Delegación del Gobierno en Andalucía, la Dirección General de Políticas de Defensa autorizó sobre las 23.40 horas la intervención de la UME, y el operativo se desplegó sobre el terreno progresivamente y en apenas 90 minutos, a la 1.18 horas, cuando ya estaban operativos 130 componentes y 60 medios como autobombas, nodrizas y vehículos ligero, entre otros.

Durante la noche, la UME ha estado prestando servicios fundamentalmente en tareas de liquidación del flanco izquierdo, cerca del aeródromo, y en la defensa de puntos sensibles, como una planta de reciclaje en el flanco derecho, con máquinas empujadoras y línea de mangueras.

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Además de la UME, 115 efectivos de la Guardia Civil, entre Seprona, Seguridad Ciudadana, Tráfico o Centro Operativo de Servicios (COS), han estado desde el primer momento colaborando con la dirección de la emergencia en el cumplimiento de sus funciones.