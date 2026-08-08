Ahogamiento
Una anciana de 97 años muere ahogada en una piscina particular de Plans de Sió (Lleida)
Se trata de la décima víctima mortal en piscinas desde que el pasado 15 de junio arrancó la campaña de baño en Cataluña
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
EFE
Una anciana de 97 años de edad falleció anoche ahogada en una piscina particular de Plans de Sió (Lleida). Según ha informado este sábado Protección Civil en un comunicado, el teléfono de emergencias 112 recibió a las 20.30 horas de anoche el aviso sobre este accidente.
Cuando los efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) llegaron al lugar, no pudieron salvar la vida a la mujer, de 97 años y nacionalidad española, según Protección Civil.
Se trata de la décima víctima mortal en piscinas desde que el pasado 15 de junio arrancó la campaña de baño en Cataluña, donde una treintena de personas han resultado heridas por ahogamiento en piscinas, en su mayoría menores de edad.
Fuente: El Periódico
- Multa de 200 euros y pérdida de 6 puntos por llevar el GPS en el móvil con soporte, pero cambiar de ruta mientras conduces: la Guardia Civil extrema la precaución de los conductores tinerfeños este verano
- Pedro y el CD Tenerife: un efecto óptico
- La Seguridad Social y el BOE lo confirman: los trabajadores que tengan una baja laboral de más de 18 meses dejarán de cotizar para la pensión de jubilación, pero mantendrán el puesto
- La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: los nuevos propietarios que compren una vivienda deben pagar las derramas que dejó el anterior dueño con la comunidad
- El caso de la mujer hallada muerta en La Palma: ¿Por qué nadie denunció su desaparición?
- Los dos lugares de Tenerife elegidos para ver el eclipse solar del 12 de agosto
- Un sindicato pide el cese de la directora de la cárcel Tenerife II por no informar de un plante de presos
- El muelle de Puerto de la Cruz, donde los portuenses siguen bañándose generación tras generación