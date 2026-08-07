Un sindicato pide el cese de la directora de la cárcel Tenerife II por no informar de un plante de presos

Un sindicato de funcionarios de prisiones pide el cese de la directora de la cárcel Tenerife II por no informar de un plante de presos a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

La organización Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM) indica que la protesta fue protagonizada por un total de 190 presos del Módulo 2, que está considerado como el más conflictivo de la prisión, durante el pasado 24 de julio.

Sin embargo, la directora del centro penitenciario, Mavi Bernaola, niega que hubiera tal plante y aclara que sólo algunos internos expresaron sus quejas.

El origen

Hasta ahora, por las mañanas, entre la apertura de las celdas para que salgan todos los reclusos a desayunar y a realizar diferentes actividades y el cierre de las mismas transcurría una media hora, aproximadamente.

Desde el 24 de julio, los responsables del centro penitenciario quisieron implantar una medida, con el fin de que ese intervalo de tiempo se reduzca a unos pocos minutos.

El delegado de TAMPM, Nacho Fernández, explica que el pasado 24 de julio, todos los internos del módulo 2 se negaron a entrar al comedor para desayunar, como muestra de desacuerdo con la citada medida.

Resolución del conflicto

Hasta el lugar se desplazó el subdirector de seguridad, que "se desdijo" de la citada orden de apertura y cierre inmediato de celdas, según Fernández. De esa manera quedó resuelto el problema.

Sin embargo, el portavoz de TAMPM señala que los funcionarios de prisiones vivieron una situación de "peligro e inseguridad".

Señala que el hecho de que exista un plante no es algo extraordinario en una prisión, pero existe obligación de comunicar la incidencia a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y, según el sindicato, en esta ocasión no se hizo.

Solicitud formal

El sindicato señala que ha solicitado de manera formal "el cese inmediato de la directora de dicho centro penitenciario ante la gravedad de los hechos ocurridos y la pérdida total de confianza generada durante los últimos años".

Manifiesta Nacho Fernández que todavía más grave es que la propia directora "ha confirmado a las organizaciones sindicales que no puso dicho plante en conocimiento de la Secretaría General".

A su juicio, se ha generado sensación de impunidad para los instigadores del plante, puesto que, al no notificar dicha protesta masiva, "se impide legalmente aplicar el régimen de primer grado a los internos" que impulsaron el plante y su posterior traslado a otra cárcel.

Estima el representante de TAMPM que la directora actuó de esa manera para "evitar que se manche su imagen de gestión, priorizando su salvaguarda personal sobre la protección y seguridad de los funcionarios".

La postura de Bernaola

La directora de Tenerife II aseguró a EL DÍA que "no hubo ningún plante, tan sólo varios internos protestaron por una norma del centro y el jefe de Servicios y el subdirector de Seguridad hablaron con ellos y calmaron los ánimos".

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Mavi Bernaola indicó que "eso fue lo que se me informó a mí, tanto por escrito como de manera verbal".