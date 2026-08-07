Joan Manuel Serrat conversará con estudiantes de la ULL el 1 de octubre

El cantautor Joan Manuel Serrat participará el próximo 1 de octubre en un encuentro con estudiantes de la Universidad de La Laguna (ULL). La cita se celebrará en el Paraninfo de la institución académica y tendrá formato de conversación, no de concierto.

La asistencia será de acceso libre y gratuito, aunque será necesario solicitar previamente las entradas a través de un formulario habilitado por la universidad para controlar el aforo. Cada persona podrá reservar un máximo de dos invitaciones.

Un encuentro centrado en la palabra y la literatura

La visita de Serrat se enmarca en el proyecto que articula la programación del Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria de la ULL durante este año. En 2026, esta línea cultural lleva por lema 'Los días del libro: un año para habitar la palabra' y cuenta con apoyo financiero de Cajasiete.

El programa busca fomentar el interés por la literatura y acercar a la comunidad universitaria distintas voces del ámbito cultural. Hasta ahora, la iniciativa ha contado con la presencia del novelista David Uclés y de la dramaturga María Folguera.

No será un concierto

La Universidad de La Laguna ha precisado que la intervención de Serrat no será una actuación musical. El acto estará planteado como una conversación guiada por estudiantes de la propia universidad, que posteriormente se abrirá también a la participación del público asistente.

El enfoque del encuentro estará puesto en la faceta de Serrat como autor de letras con un marcado valor poético, así como en su trabajo de musicalización de versos de otros escritores.

Además, la cita incluirá intervenciones del grupo CervanTres, que interpretará versiones de algunas de las canciones del artista.

La huella poética de Serrat

Durante la conversación se prestará especial atención a la relación de Serrat con la poesía y la literatura. Su trayectoria ha estado marcada por la musicalización de textos de autores como Antonio Machado, Miguel Hernández, Joan Salvat-Papasseit, Violeta Parra y Mario Benedetti, entre otros.

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Esa dimensión literaria será uno de los ejes del encuentro en el Paraninfo, donde se abordará la importancia de la palabra en la obra del cantautor catalán y su vínculo con distintas tradiciones poéticas.