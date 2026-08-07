Daniela Blasco y Ceciarmy, escapada romántica a Tenerife: primera aparición de la pareja en Canarias

La cantante mallorquina Daniela Blasco y el reconocido creador de contenido Ceciarmy disfrutan de sus primeras vacaciones juntos en la isla de Tenerife. La pareja ha compartido en sus redes sociales diversas imágenes que reflejan su complicidad durante la escapada, organizada con motivo del 27 cumpleaños del 'influencer', celebrado este pasado martes 4 de agosto.

Se trata de su primer viaje oficial en pareja desde que hicieran público su noviazgo el pasado mes de junio. Durante su estancia en la isla canaria, han realizado travesías en barco por aguas del Atlántico, visitado calas recónditas y recorrido enclaves emblemáticos de la costa como las piscinas naturales de Los Abrigos.

De los rumores en redes a la confirmación pública

La relación entre ambos artistas se hizo oficial el pasado 19 de junio durante la listening party organizada por la cantante para presentar su nuevo EP. En medio de su discurso de agradecimiento, Blasco se dirigió públicamente a «su chico» señalando de forma directa a Ceciarmy. Tras el evento, ambos abordaron con naturalidad su romance ante el periodista Javi de Hoyos, confirmando el gran momento personal que atraviesan.

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Ceciarmy junto a Daniela Blasco en Tenerife / Instagram

El anuncio puso fin a meses de especulaciones alimentadas por sus seguidores en redes sociales, quienes habían detectado interacciones coordinadas, guiños en las historias de Instagram y comentarios con mensajes cifrados entre los dos creadores de contenido antes de dar el paso definitivo.