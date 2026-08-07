Daniela Blasco y Ceciarmy, escapada romántica a Tenerife: primera aparición de la pareja en Canarias
La cantante mallorquina y el popular creador de contenido celebran el 27º cumpleaños del 'influencer' en las Islas Canarias tras hacer oficial su relación
La cantante mallorquina Daniela Blasco y el reconocido creador de contenido Ceciarmy disfrutan de sus primeras vacaciones juntos en la isla de Tenerife. La pareja ha compartido en sus redes sociales diversas imágenes que reflejan su complicidad durante la escapada, organizada con motivo del 27 cumpleaños del 'influencer', celebrado este pasado martes 4 de agosto.
Se trata de su primer viaje oficial en pareja desde que hicieran público su noviazgo el pasado mes de junio. Durante su estancia en la isla canaria, han realizado travesías en barco por aguas del Atlántico, visitado calas recónditas y recorrido enclaves emblemáticos de la costa como las piscinas naturales de Los Abrigos.
De los rumores en redes a la confirmación pública
La relación entre ambos artistas se hizo oficial el pasado 19 de junio durante la listening party organizada por la cantante para presentar su nuevo EP. En medio de su discurso de agradecimiento, Blasco se dirigió públicamente a «su chico» señalando de forma directa a Ceciarmy. Tras el evento, ambos abordaron con naturalidad su romance ante el periodista Javi de Hoyos, confirmando el gran momento personal que atraviesan.
El anuncio puso fin a meses de especulaciones alimentadas por sus seguidores en redes sociales, quienes habían detectado interacciones coordinadas, guiños en las historias de Instagram y comentarios con mensajes cifrados entre los dos creadores de contenido antes de dar el paso definitivo.
- El BOE cambia las reglas de la la Seguridad Social: a partir del 1 de septiembre, ya no se enviarán más cartas y avisos a estos trabajadores
- Multa de 200 euros y pérdida de 6 puntos por llevar el GPS en el móvil con soporte, pero cambiar de ruta mientras conduces: la Guardia Civil extrema la precaución de los conductores tinerfeños este verano
- Garachico contará con un nuevo túnel para sortear la saturación y los temporales de la avenida marítima
- Natalia Ramos se convierte en la primera tinerfeña en jugar en la Premier League: deja el Costa Adeje Tenerife y ficha por el Liverpool FC
- Santa Cruz de Tenerife estrena su primera área de servicio para que las caravanas evacúen las aguas negras
- El Centro Deportivo Go fit no corre peligro: el Ayuntamiento tramita la modificación del Plan General para regularizar su construcción
- Vuelca un camión en un polígono industrial de Tenerife
- Los dos lugares de Tenerife elegidos para ver el eclipse solar del 12 de agosto