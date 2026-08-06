Salud pública
El turista que ha dado positivo en hantavirus está aislado en Galicia y Sanidad rastrea los posibles contactos
El Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias y los servicios de Salud Pública gallegos están realizando los estudios precisos "para determinar qué acciones han de tomarse"
El ciudadano franco-argentino de viaje por Europa que ha dado positivo en hantavirus a raíz de una muestra tomada hace unos días en Francia por un cuadro respiratorio leve se encuentra en Galicia, según ha informado este tarde el Ministerio de Sanidad. El departamento que dirige Mónica García señala que ha contactado con la dirección de Salud Pública de Galicia y con el Gobierno francés, que ha confirmado que se trata de un caso de hantavirus Andes.
El caso acudió a los servicios médicos en Francia, con un cuadro muy leve, que posteriormente Francia identificó como hantavirus. Después viajó a España ya asintomático y, por lo tanto, ya no podía contagiar, explica Sanidad.
Se encuentra bien
El Ministerio señala que en estos momentos el paciente se encuentra bien. Desde los servicios de salud pública de Francia se le indicó la necesidad de aislamiento en su alojamiento y esperar al resto de labores de los servicios de salud pública de nuestro país.
Tanto desde el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) como desde los servicios de Salud Pública de Galicia se están realizando los estudios precisos "para determinar qué acciones han de tomarse".
"En el caso de España, tenemos todos los protocolos y el conocimiento bien actualizado y listo para adaptarlo a las circunstancias concretas. El equipo CCAES se está coordinando para la muestra y el aislamiento", señala Sanidad en un comunicado.
En estos momentos, concluye, se están poniendo en marcha "todos los procedimientos necesarios y rastreo de los posibles contactos de manera segura para el conjunto de la población".
Brote del crucero
En España, el pasado 22 de junio Sanidad ponía fin oficialmente a la gestión del brote de hantavirus relacionado con el crucero MV Hondius que partió desde Argentina hacia las Islas Canarias, después de que todas las personas en seguimiento completasen el periodo de cuarentena y dieran negativo en las pruebas PCR.
El fin de la crisis sanitaria que trajo en jaque al país sucedió más de dos meses después de que tres personas fallecieran a causa de esta enfermedad en el crucero. En el barco viajaban 14 españoles que fueron trasladados al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla tras llegar a Madrid el 10 de mayo.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció un periodo de cuarentena hasta el 21 de junio, pero fue el 16 de ese mes cuando el último paciente que permanecía ingresado recibió el alta. El sábado 20 de junio, los cinco catalanes pusieron fin a su cuarentena domiciliaria tras dar negativo la última prueba PCR.
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Fuente: El Periódico
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