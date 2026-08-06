Uno de cada cinco menores que llegaron a Ceuta son niñas: "Ellas son las más vulnerables a la explotación"

Dentro del baile de números que está dejando la crisis migratoria en Ceuta, una de las pocas cifras oficiales se la acaba de dar el gobierno de Ceuta a El Periódico. La administración de la ciudad autónoma cifra en 572 el número de menores migrantes que llegaron durante el 30 y el 31 de julio. 110 de esas personas son niñas. Casi una de cada 5.

Las 110 (el 19,2% de los menores registrados por el momento) han sido alojadas de forma temporal en el Reina Sofía, uno de los dos centros educativos habilitados para acoger a los menores. El resto están siendo registrados y enviados a otros lugares de la ciudad autónoma.

Más recursos

"Tal y como están siendo reseñados, se están enviando a los recursos de la ciudad, como los centros de SAMU, donde se están habilitando más plazas. También se está adaptando el colegio, aunque es muy probable que se tengan que habilitar más recursos", explican fuentes del gobierno ceutí.

No se descarta que, en los próximos días, aparezcan más niñas. "Las niñas y adolescentes son las más vulnerables a las agresiones sexuales", explica a este diario Catalina Perazzo, directora de Incidencia Social y Políticas de Infancia de Save the Children.

En Ceuta, en la situación actual, hay mucha gente en las calles o que se han echado al monte. Gente que nadie sabe quién es. Hay que identificarlos cuanto antes y poner en marcha los sistemas de protección Catalina Perazzo — Directora de Incidencia Social y Políticas de Infancia de Save the Children

Perazzo asegura estar en contacto con las organizaciones sobre el terreno en Ceuta y explica que "las niñas menores no pueden ser invisibilizadas, porque son las más expuestas a violaciones, explotación y trata de personas".

Identificación urgente

La directora de Incidencia Social de la ONG recuerda que "en Ceuta, en la situación actual, hay mucha gente en las calles o que se han echado al monte. Gente que nadie sabe quién es", y pide "que se identifique cuanto antes a los migrantes para poner en marcha los sistemas de protección".

Es urgente poner en funcionamiento cuanto antes espacios seguros para las niñas menores, separarlas del resto y ofrecerles apoyo psicosocial Catalina Perazzo — Directora de Incidencia Social y Políticas de Infancia de Save the Children

La organización en derechos de la infancia advierte de que la falta de identificación, alojamiento seguro y acompañamiento especializado para las niñas puede aumentar su exposición a situaciones de violencia, trata y explotación, y reclama que su protección sea una prioridad inmediata de la respuesta.

Perazzo, que muestra su descontento porque "datos fiables apenas tenemos", cree que es urgente "poner en funcionamiento cuanto antes espacios seguros para las niñas menores, separarlas del resto y ofrecerles apoyo psicosocial".

Más recursos

Desde la ONG apoyan la petición del Ministerio de Igualdad "para usar fondos del pacto de estado contra la violencia de género para que se pueda poner a disposición de estas niñas", apuntando que "el riesgo de explotación es real".

Una migrante sentada frente a un grupo de subsaharianos en Ceuta / EP

Desde la organización insisten en que “en una crisis de estas dimensiones, las niñas y adolescentes pueden quedar especialmente invisibilizadas. No basta con contar cuántos niños, niñas y adolescentes han llegado: necesitamos saber quiénes son, dónde están y qué necesidades tienen. Una adolescente que permanece sola y fuera del sistema puede estar en una situación de enorme vulnerabilidad frente a la violencia, la explotación o la trata".

Desbordados

La entidad y el gobierno ceutí coinciden en que la situación actual desborda las capacidades: "El sistema de protección de Ceuta se encuentra actualmente sometido a una presión extraordinaria. Alrededor de un millar de niños, niñas y adolescentes migrantes se encuentran ya acogidos en centros y recursos habilitados, una cifra que multiplica ampliamente la capacidad ordinaria del sistema de protección de la ciudad, que cuenta con menos de un centenar de plazas", resume Save the Children.

Desde el gobierno de la ciudad autónoma reconocen que están sobrepasados. "Nuestra capacidad teorica de acogida es de 29 menores no acompañados. Declaramos la situacion de contingencia migratoria con 90. Ahora, contando los 572 que han llegado estos días, estamos atendiendo a un total de 1.342". Una cifra inasumible para la ciudad.