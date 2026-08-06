Estabilizado el fuego de Ávila; extinguido el de Toledo y en Huelva prosigue el trabajo

El incendio forestal de Burgohondo (Ávila), el mayor de la historia de este país, ha sigo estabilizado quince días después de su inicio en una jornada más favorable en general en España, en la que el de Almorox (Toledo) ha sido extinguido al tiempo que los bomberos prosiguen sus tareas en Lucena (Huelva).

Si bien hoy el fuego ha dado tregua, la Agencia Estatal de Metorología (Aemet) ha advertido de que el peligro a que se declaran focos durante la jornada será "muy alto en zonas del norte y este peninsular y Canarias" y alerta de que el riesgo "va a ir a más" y podría alcanzar niveles "muy altos o extremos" el 12 de agosto, el día del eclipse solar.

Burgohondo, estabilizado

En Ávila, quince días después del incendio declarado el 22 de julio en el término municipal de Burgohondo, considerado el mayor de la historia de España tras arrasar más de 50.000 hectáreas, ese fuego ha quedado estabilizado, según la Junta de Castilla y León.

El incendio, con un perímetro de 160 kilómetros, ha sido estabilizado a las 9.00 de la mañana, un día después de que se rebajara el Índice de Gravedad Potencial (IGR) del nivel 2 al 1, en el que se mantiene.

Esta última medida se produjo "al desaparecer las causas que provocaron el IGR 2 hace dos semanas", según comentó el delegado territorial de la Junta en Ávila, José Francisco Hernández, quien aseguró que la medida "no supone ninguna disminución en los medios que tiene a disposición el operativo".

Ese incendio, el primero que alcanza el nivel 3, obligando a establecer la emergencia de interés nacional, tardará, al menos, un mes en darse por extinguido, mientras que su vigilancia se prolongará mas allá del verano.

Almorox (Toledo), extinguido

Por otro lado, en la urbanización El Pinar, en la localidad de Almorox (Toledo), el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) ha dado por extinguido -anoche, a las 21:00 horas- el fuego que comenzó el pasado 22 de julio.

Ese incendio se incluyó en la emergencia nacional, ya que se unió al fuego de la Sierra Oeste de Madrid, que afectó a las provincias de Ávila y Madrid, y obligó a desalojar varios pueblos y urbanizaciones de la zona.

Solo en la provincia de Toledo, el fuego quemó 900 hectáreas y afectó a más de una veintena de viviendas y la Guardia Civil ha detenido a dos hombres de esa localidad por un presunto delito contra el medio ambiente.

Al parecer, ambos varones estaban haciendo trabajos que no estaban permitidos en una parcela de origen forestal durante una jornada en la que el Índice de Propagación Potencial (IPP) de Incendios Forestales era extremo.

En Andalucía, el Plan Infoca continúa sólo con medios terrestres con las labores de extinción en el paraje Santa Catalina de Lucena del Puerto (Huelva), donde en la tarde de ayer se declaró un incendio forestal que sigue activo y llegó a movilizar nueve aeronaves y más de 75 efectivos.

Investigaciones abiertas

En la provincia de Salamanca, la Guardia Civil investiga a un hombre como presunto autor del incendio del 28 de julio en Berrocal de Huebra, con 214 hectáreas de pasto calcinadas, tres personas afectadas y 80 ovejas muertas. Ese fuego se originó mientras ese individuo trabajaba con una radial en una finca, actividad prohibida por la situación de alto riesgo de incendios.

También, en Cabezarrubias del Puerto (Ciudad Real), el instituto armado investiga a dos personas como presuntas autoras de un delito de incendio forestal por imprudencia grave, al usar una radial y un soldador que provocaron un suceso que afectó a 28,5 hectáreas de terreno.

Hoy se ha sabido además que los incendios que afectaron a finales de julio a las localidades leonesas de Murias de Ponjos y San Cipriano del Condado arrasaron casi 4.000 hectáreas, más de la mitad de ellas de superficie arbolada.

Y en Madrid, el Grupo de Especialistas en Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil está realizando inmersiones en el pantano de San Juan (Madrid) para tratar de localizar embarcaciones afectadas por el incendio de la Sierra Oeste, que arrasó 27.000 hectáreas, provocando la evacuación de más de 55.000 personas.

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El delegado de Gobierno de esa comunidad, Francisco Martín, ha asegurado hoy que el Ejecutivo de España "no falló" durante el fuego de la Sierra Oeste y tampoco lo hará con la fase de recuperación. tras una reunión en la que habían sido convocados en Cenicientos los 17 alcaldes de los municipios afectados.