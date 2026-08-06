"No os vamos a dejar solos": cientos de personas muestran su apoyo a los hijos de la guardia civil asesinada en Asturias por su expareja

"No os vamos a dejar solos". Cientos de personas se concentraron este jueves en Llanes para manifestar su frontal rechazo al asesinato de la guardia civil Laura Cruz, en la casa cuartel de Llanes, a manos de su expareja, también agente del Instituto Armado, y su apoyo a los familiares de la víctima, en especial a sus tres hijos, un joven de 18 años y dos gemelas de 13. Todas las instituciones asturianas estuvieron presentes, mostrando unidad contra la violencia machista y su condena al crimen de Llanes. Muchos de los presentes no pudieron contener las lágrimas. Entre los presentes, varios niños con las camisetas del equipo local de baloncesto, cuyas cxategorías inbferores entrenaba Laura Cruz.

La delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, defendió que el sistema contra la violencia machista (Viogén) funcionó, porque el asesino "fue condenado" en su día. Y todos los intervinientes manifestaron su apoyo y su cariño a la familia de la víctima, en especial a sus tres hijos adolescentes. El presidente del Principado, Adrián Barbón, encabezó la concentración. No hizo declaraciones, aunque previamente había manifestado en las redes sociales su repulsa por el crimen. "Las cosas se llaman por su nombre: un asesinato, cruel y vil, a manos de su expareja. Es decir, una muestra más, por desgracia, de la violencia machista. Nuestro cariño está con la víctima y su familia, con sus amistades y compañeros, con la gente que hoy, la recuerda", escritió el jefe del Ejecutivo.

Dos minutos de silencio

Los presentes guardaron dos minutos de silencio en memoria de Laura Cruz, que finalizaron con una larga ovación, un viva a la Guardia Civil, y consignas como "Algo está fallando porque nos siguen matando", "Vosotros machistas sois los terroristas", "Somos el grito de las que ya no tienen voz", "Quien ama no mata ni humilla ni maltrata" o "Basta ya de justicia patriarcal".

Abrió el acto Verónica Fernández, jefa de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer en Asturias, quien leyó un manifiesto conjunto de las tres administraciones en el que declaró su más absoluta condena y profunda consternación por el asesinato de Laura Cruz. Expresó el apoyo y la cercanía hacia su entorno y prometió poner a su disposición "los recursos psicológicos, jurídicos, sanitarios y de protección y de acogida que requieran".

La investigación sigue abierta

Aseguró que las tres administraciones han trabajado "de forma coordinada" en la respuesta institucional y de atención a la víctima y el entorno. Y llamó a no ser indiferente ante la violencia machista: "Que la unidad que hoy demostramos nos ayude a avanzar hacia una sociedad más justa, igualitaria y libre de violencia machista". Y, dirigiéndose a los hijos de Laura, su pareja, su familia y sus compañeros y compañeras de la Guardia Civil, les manifestó "todo nuestro cariño y apoyo. No os vamos a dejar nunca".

Adriana Lastra, delegada del Gobierno en Asturias, resaltó que se sigue investigando cómo pudo acceder al cuartel llanisco el asesino, al que calificó de "persona completamente obsesionada", y que el desenlace de esta obsesión "y de este odio" fue: "Laura muerta, un teniente herido, una familia destruida y rota y toda la guardia civil de Asturias conmocionada".

"Ella no se consideraba en peligro"

Este caso de violencia machista estaba abierto desde 2019 en el sistema de protección y "el sistema funcionó, porque él fue condenado", resaltó Lastra, quien reveló que la fallecida había declarado hace poco ante el Viogén "que estaba segura y que no se consideraba en peligro", porque hacía tiempo que no sabía de su expareja.

Unos niños observan el altar en menoria de Laura Cruz en las puertas del Ayuntamiento de Llanes. / Ramón Díaz

"Hemos trasladado a la familia todo el apoyo y todo el ánimo. No los vamos a dejar solos, los vamos a acompañar en todo el proceso ante las incertidumbres que se pueden abrir, sobre todo a su hijo e hijas; ahí van a estar el gobierno de España y el Instituto Armado para acompañarlos", añadió Lastra, quien clamó: "El machismo mata y la violencia de género es una realidad y aquellos que la niegan lo que están haciendo es amparar a los asesinos y a los machistas y abandonar a las víctimas". Por ello, llamó a la unidad para acabar con la violencia machista y también "con el negacionismo que la ampara".

Un mensaje de esperanza

Gimena Llamedo, vicepresidenta del Principado, envió condolencias a la familia de Laura Cruz, en especial a su hijo e hijas, y su apoyo a las víctimas de la violencia machista, a las que trasladó un mensaje de esperanza: "Tenemos un sistema robusto que protege en Asturias. Aunque es difícil en un momento como este, quiero trasladar un mensaje de esperanza que las instituciones estamos para arropar, para ayudar, y sobre todo decir que de la violencia de género hay salida".

La vicealcaldesa de Llanes, Priscila Alonso, destacó que la concentración no era únicamente para Laura Cruz "como una profesional que estaba a cargo de guardar la seguridad de todos nosotros, sino a una vecina, una madre, una hija que estaba al pie del cañón en todo". Y añadió: "Esto no es algo aislado y como sociedad tenemos la obligación de evitarlo y que esto deje de suceder".

Autoridades asistentes

Por parte de la Guardia Civil, acudieron a la concentración el coronel Francisco Javier Puerta Muñoz, máximo responsable del Instituto Armado en el Principado; Francisco Javier López Alegre, teniente coronel de la Comandancia de Asturias; Rubén Flores Rodríguez, teniente coronel de la Comandancia de Asturias, y Francisco García Pérez, capitán jefe de la Compañía de Llanes. Por parte de la Policía Nacional, estuvieron presentes Jorge Ignacio Moreno, jefe superior de Policía de Asturias, y Fermín Treceño, jefe de la Comisaría de la Policía Nacional en Gijón.

Varios niños con camisetas del equipo local de baloncesto, que entrenaba Laura Cruz, durante la concentración de ayer. / Ramón Díaz

Además de los dirigentes políticos ya citados, estuvieron en la protesta, que se desarrolló a las puertas del Ayuntamiento y en la plaza de los bandos, los líderes del PP, Álvaro Queipo, IU, Ovidio Zapico; y Foro, Adrián Pumares; el senador José Manuel Fernández, alcalde de Peñamellera Baja; los también regidores Paulo García (Ribadesella) y José Sánchez (Cabrales); la directora general de Memoria Democrática, Begoña Collado; diputados y diputadas en la Junta General; y concejales de PSOE, PP y Vecinos por Llanes del concejo llanisco y de Ribadedeva.