3.600 m² calcinados
Un incendio deja sin luz durante dos horas a casi 4.000 vecinos de cuatro localidades de Barcelona
Las llamas afectaron durante la noche del martes a un cable de media tensión que cruza la zona quemada
Gerardo Santos
Un incendio de vegetación en la playa de la Murtra de Viladecans (Barcelona) ocurrido este martes por la noche provocó el corte del suministro eléctrico en zonas de la misma población, así como de las cercanas Sant Boi de Llobregat, Gavà y Castelldefels. En total, unos 3.900 abonados de los cuatro municipios se vieron afectados por la incidencia, que quedó resuelta pasadas las 23:00 horas, según confirman a EL PERIÓDICO fuentes de Endesa.
Los bomberos recibieron el aviso del incendio a las 21:24 horas, y desplazaron siete dotaciones para sofocar las llamas, que describieron como "de alta intensidad" y afectaron a una zona de cañas y matojos muy cercana a la autopista C-31. Hacia las 23:15 horas de la noche consiguieron apagar el fuego, que acabó quemando 3.600 metros cuadrados, según confirman a este medio los Bombers de la Generalitat.
El Ayuntamiento de Gavà declaró a través de una publicación en redes sociales, hacia las 22:15 horas de la noche del martes, que la afectación en el servicio afectaba a la zona de Gavà Mar y que seguían la incidencia con atención. Las altas temperaturas provocadas por las altas llamas averiaron un elemento de la línea de media tensión que cruza la zona, lo que obligó a los operarios de Endesa a cortar esa línea poco antes de las 21:30 horas, y procurar proveer de electricidad a los casi 4.000 vecinos afectados a través de líneas alternativas. La compañía, asegura a este medio, consiguió devolver el suministro a la totalidad de vecinos afectados a partir de las 23:00 horas.
Sin embargo, la línea afectada continúa fuera de servicio, de manera que los trabajos que los operarios de Endesa están realizando este miércoles están encarados a reparar el elemento averiado y poder así volver a conectar las zonas afectadas a la línea principal, ya que hasta bien entrada la mañana del miércoles todavía continúan recibiendo el suministro eléctrico a través de líneas alternativas.
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Fuente: El Periódico
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