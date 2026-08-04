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Primera víctima mortal por la fiebre del virus del Nilo en Sevilla desde 2024

El fallecido, que tenía 82 años y patologías previas, fue ingresado con un diagnóstico de meningoencefalitis provocado por el contagio detectado el pasado 27 de julio

Campaña contra los mosquitos transmisores del virus del Nilo.

Campaña contra los mosquitos transmisores del virus del Nilo. / Marina Casanova

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Rocío Soler Coll

Sevilla

Primera víctima mortal de la fiebre del Virus del Nilo en Sevilla desde 2024. El hombre de 82 años contagiado en el municipio de Dos Hermanas ha fallecido tras ser diagnosticada una menigoencefalitis el pasado 27 de julio. Se trata de la primera muerte por esta enfermedad transmitida por los mosquitos desde el año 2024 cuando llegaron a perder la vida 11 personas. El fallecido, según ha informado la Consejería de Sanidad, tenía 82 años y padecía de patologías previas. Llevaba días ingresado en el hospital.

Hasta el momento ya se han detectado 17 casos en Andalucía, todos en la provincia de Sevilla, y la mayoría (12), de momento, de carácter leve. El último caso ha sido diagnosticado por el laboratiorio del Hospital Virgen del Rocío este mismo martes. Se trata de una persona contagiado en el municipio de Aználcazar, donde ya se habían producido casos antes. La alerta en esta localidad se amplía hasta el 24 de agosto.

Fuente: El Correo de Andalucía

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