Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Problemas con la justicia en Santa CruzExtraditada una cuidadora británica desde TenerifeAccionariado del CD TenerifeDuración de la de calor en CanariasFuturo túnel de TigaigaDetenidos por malos tratosCrisis migratoria en Ceuta, última hora
instagramlinkedin

Crisis migratoria

Mueren 17 personas tratando de llegar en patera a Mallorca tras 15 días a la deriva

Otras 15 personas han sido rescatadas cuando navegaban a 30 millas al suroeste de Ibiza

Una patera llegada a las costas españolas, en una imagen de archivo.

Una patera llegada a las costas españolas, en una imagen de archivo. / SALVAMENTO MARÍTIMO - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EP

Palma

Un total de 17 personas migrantes han muerto tratando de llegar en patera a las costas de Baleares tras 15 días a la deriva, según el testimonio de dos ocupantes de origen magrebí que han podido ser rescatados al sur de Mallorca.

Según la información facilitada por la Delegación del Gobierno, a las 03.00 horas de este martes se ha rescatado a dos personas de origen magrebí que han necesitado asistencia sanitaria ya que presentaban signos de desnutrición y deshidratación. Las dos personas han sido trasladadas al Hospital Universitario Son Espases.

Según la información trasladada por Salvamento Marítimo a la Delegación, han sido estas dos personas las que han explicado que el resto de ocupantes de la embarcación, rescatada a 12,68 millas al suroeste de Mallorca, llevaban 15 días a la deriva y viajaban a bordo un total de 19 personas.

Salvamento Marítimo ha movilizado un helicóptero para rastrear el área próxima al naufragio y se ha dado aviso a navegantes.

Patera en Ibiza

Por otro lado, otras 15 personas de origen magrebí han sido rescatadas este martes a las 5.15 horas cuando navegaban en patera a 30 millas al suroeste de Ibiza.

En el rescate han intervenido Salvamento Marítimo y Guardia Civil del Puesto Principal de Sant Josep de Sa Talaia.

Balance de llegadas

En lo que va de año, según los últimos datos del Ministerio del Interior y las intervenciones notificadas por la Delegación del Gobierno en Baleares y contabilizadas por Efe, han llegado al archipiélago 211 pateras con 3.935 migrantes.

Noticias relacionadas

En 2025, arribaron a las islas 401 embarcaciones con 7.321 personas, un 24,5 % más de migrantes y cerca de un 15 % más de pateras que en 2024.

Fuente: Diario de Mallorca

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. ¿Cuándo finaliza la ola de calor en Canarias? Esta es la previsión de la Aemet
  2. Detenida y extraditada desde Tenerife: una cuidadora británica, condenada por estafar a una anciana de 89 años
  3. Tenerife proyecta un gran túnel de siete kilómetros para cerrar el Anillo Insular por el Norte: sería el mayor de España y evitaría dañar espacios naturales
  4. Un furgón fúnebre y un coche de alquiler implicados en una colisión frontal en Tenerife
  5. Nuevo acto vandálico contra una guagua de TITSA en Santa Cruz
  6. El calor extremo y la calima vuelven a marcar este lunes en Tenerife con máximas de hasta 37 grados
  7. Conato de incendio en el norte de Tenerife: helicóptero, Brifor y Bomberos actúan en Pinolere
  8. La Inspección de Trabajo lo confirma: un informe de la Seguridad Social da el paso definitivo para adelantar la jubilación de transportistas y camioneros

La NASA penetrará en las "tormentas de fuego” con forma de hongo que sobrevuelan los incendios forestales

La NASA penetrará en las "tormentas de fuego” con forma de hongo que sobrevuelan los incendios forestales

El fin de curso destruye el 15% del empleo en educación y Canarias suma 1.759 parados en julio

El fin de curso destruye el 15% del empleo en educación y Canarias suma 1.759 parados en julio

Ni olivo ni almendro: el árbol que resiste la sequía y se llena de flores azul lavanda en verano

Ni olivo ni almendro: el árbol que resiste la sequía y se llena de flores azul lavanda en verano

Los murcianos saben que la mejor ensalada para el verano se prepara con tomate, atún, huevo, cebolla y aceitunas negras

Los murcianos saben que la mejor ensalada para el verano se prepara con tomate, atún, huevo, cebolla y aceitunas negras

Fran Guerra paga para salir de La Laguna Tenerife y cumple el "sueño" de fichar por el Granca

Fran Guerra paga para salir de La Laguna Tenerife y cumple el "sueño" de fichar por el Granca

¿Caminar por la orilla? Genial, pero cuidado con las lesiones de rodilla provocadas por las olas

¿Caminar por la orilla? Genial, pero cuidado con las lesiones de rodilla provocadas por las olas

Televisión Canaria retransmitirá un año más las Fiestas de Candelaria

Televisión Canaria retransmitirá un año más las Fiestas de Candelaria

La Policía Nacional lo confirma: no abras esta foto de WhatsApp si te llega de un número desconocido, busca vaciar las cuentas bancarias de los tinerfeños

La Policía Nacional lo confirma: no abras esta foto de WhatsApp si te llega de un número desconocido, busca vaciar las cuentas bancarias de los tinerfeños
Tracking Pixel Contents