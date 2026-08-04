Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Duración de la de calor en CanariasFuturo túnel de TigaigaNueva guagua de TitsaDetenida y extraditada cuidadora británicaDetenidos por malos tratosAtrapan a un delincuente de más de cuatro meses fugado de la cárcelCrisis migratoria en Ceuta, última hora
instagramlinkedin

Criminalidad

La Guardia Civil interviene más de 100.000 joyas de lujo falsificadas en Baleares

Las piezas imitaban diseños y distintivos de reconocidas firmas de joyería de lujo y se distribuían por toda Baleares

La Guardia Civil interviene más de cien mil joyas de lujo falsificadas en Baleares.

La Guardia Civil interviene más de cien mil joyas de lujo falsificadas en Baleares. / GUARDIA CIVIL

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Europa Press

Palma de Mallorca

La Guardia Civil ha intervenido más de 115.000 joyas de lujo falsificadas en una nave comercial situada en el polígono industrial de Son Castelló, en Palma.

Además, se ha abierto una investigación contra cuatro personas, como presuntos responsables de un delito contra la propiedad industrial, según ha informado la Benemérita.

La investigación culminó el pasado 14 de junio con un operativo llevado a cabo por la Patrullas Fiscal y de Fronteras de Porto Cristo en una nave desde la que presuntamente se distribuían, tanto al por mayor como al por menor, multitud de artículos de bisutería.

Estos reproducían de forma ilícita diseños y signos distintivos de reconocidas marcas internacionales de joyería de lujo.

Esta actuación es fruto de una investigación iniciada meses atrás tras las distintas inspecciones realizadas por la Guardia Civil en establecimientos comerciales de la isla.

La documentación intervenida durante aquellas actuaciones permitió a los investigadores localizar el principal centro logístico desde el que se abastecía a numerosos comercios de Baleares.

Como resultado de la intervención han sido aprehendidas 115.535 piezas de joyería falsificada, entre las que se encontraban 38.493 pulseras, 35.994 pares de pendientes, 22.064 collares, 10.811 brazaletes y 8.173 anillos.

La valoración pericial del material ha requerido la colaboración de especialistas de las marcas afectadas desplazados desde Madrid.

Según las estimaciones realizadas, de haber sido vendidos como artículos originales, estas piezas tendrían un valor de cientos de millones de euros, si bien eran vendidas a precios inferiores. En todo caso, esta es la intervención de joyería falsificada de mayor entidad realizada en Baleares.

La Guardia Civil ha recordado que la comercialización y adquisición de productos falsificados ocasiona importantes perjuicios económicos a las marcas legítimas y a los establecimientos que cumplen la normativa vigente.

Noticias relacionadas

Asimismo, ha advertido de que este tipo de artículos carece de los controles de calidad y seguridad exigidos por la legislación europea, por lo que su uso puede provocar reacciones alérgicas y otros riesgos para la salud de los consumidores. La operación continúa abierta y no se descarta la práctica de nuevas actuaciones en el marco de la investigación.

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. ¿Cuándo finaliza la ola de calor en Canarias? Esta es la previsión de la Aemet
  2. Detenida y extraditada desde Tenerife: una cuidadora británica, condenada por estafar a una anciana de 89 años
  3. Tenerife proyecta un gran túnel de siete kilómetros para cerrar el Anillo Insular por el Norte: sería el mayor de España y evitaría dañar espacios naturales
  4. Un furgón fúnebre y un coche de alquiler implicados en una colisión frontal en Tenerife
  5. Nuevo acto vandálico contra una guagua de TITSA en Santa Cruz
  6. El calor extremo y la calima vuelven a marcar este lunes en Tenerife con máximas de hasta 37 grados
  7. Conato de incendio en el norte de Tenerife: helicóptero, Brifor y Bomberos actúan en Pinolere
  8. La Inspección de Trabajo lo confirma: un informe de la Seguridad Social da el paso definitivo para adelantar la jubilación de transportistas y camioneros

Reconocimiento del Miteco: el Cabildo de Tenerife logra el 'Sello Reduzco' por rebajar las emisiones en sus carreteras

Reconocimiento del Miteco: el Cabildo de Tenerife logra el 'Sello Reduzco' por rebajar las emisiones en sus carreteras

Multa de 80 euros por este gesto inofensivo con el espejo retrovisor: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños

Multa de 80 euros por este gesto inofensivo con el espejo retrovisor: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños

Tenerife aprueba un servicio permanente para el mantenimiento de 45 kilómetros de vías en el Parque Rural de Teno

Tenerife aprueba un servicio permanente para el mantenimiento de 45 kilómetros de vías en el Parque Rural de Teno

El Banco de España lo confirma: tu banco puede quitarte el dinero al ingresar billetes si detecta que son falsos

El Banco de España lo confirma: tu banco puede quitarte el dinero al ingresar billetes si detecta que son falsos

Chris Sharma: “El psicobloc revolucionó mi visión de lo que era posible en la escalada”

Chris Sharma: “El psicobloc revolucionó mi visión de lo que era posible en la escalada”

Electronic Arts prevé cerrar hoy su venta al consorcio liderado por el fondo soberano de Arabia Saudí

Electronic Arts prevé cerrar hoy su venta al consorcio liderado por el fondo soberano de Arabia Saudí

'Lectura en movimiento', actividad enmarcada en la Feria del Libro promocionada por la OEI

'Lectura en movimiento', actividad enmarcada en la Feria del Libro promocionada por la OEI

Tortilla de calabacín en freidora de aire: jugosa, ligera y sin apenas aceite

Tortilla de calabacín en freidora de aire: jugosa, ligera y sin apenas aceite
Tracking Pixel Contents