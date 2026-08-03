Las muertes de motoristas en Canarias bajan un 20 por ciento en los primeros siete meses de este año

Un hombre de 62 años perdió el control de su moto y se salió de la calzada en la autopista del Sur, en el municipio de Adeje. Faltan cinco minutos para las dos y media de la tarde. Kilómetro 78 de la vía. Un bombero libre de servicio trata de reanimarlo. Después también lo intenta personal sanitario de dos ambulancias. No lo consiguen. La víctima muere. Ocurrió el pasado 25 de julio y es la última víctima mortal conocida en un siniestro vial con una motocicleta implicada.

Los fallecimientos de motoristas en Canarias bajan un 20 por ciento en los primeros siete meses de este año.

Más de la mitad de esos sucesos mortales se registraron en carreteras y calles de Tenerife. Así lo recoge la Asociación Internacional de Profesionales para la Seguridad Vial.

Noticia positiva

El colectivo considera que se ha producido un frenazo a los desalentadores porcentajes de crecimiento en las víctimas mortales de tráfico registrados el año pasado.

Las muertes de motoristas en el Archipiélago entre enero y julio de este año han sumado dieciséis, frente a las veinte contabilizadas en el mismo periodo del 2025.

No obstante, la asociación de expertos apunta que "siguen siendo cifras demasiado elevadas".

Datos globales

En lo que respecta al conjunto de usuarios de las vías, en los siete primeros meses del 2026, han fallecido en Canarias 45 personas en total. Es decir, la misma cantidad de víctimas mortales que en el 2025 por estas fechas.

El pasado año hubo en la Comunidad Autónoma 82 personas fallecidas en siniestros viales.

Por islas, en Tenerife perdieron la vida en las calles y carreteras 23 personas, 17 en Gran Canaria, dos en La Palma, así como uno en Lanzarote, Fuerteventura y La Gomera.

En el caso concreto de los motoristas fallecidos, diez murieron en Tenerife, cinco en Gran Canaria y uno en Fuerteventura.

Otros usuarios vulnerables

Además, siete víctimas mortales eran peatones y otras dos más circulaban en bicicleta, según los datos recogidos por la Asociación Internacional de Profesionales para la Seguridad Vial, a partir de datos ofrecidos por la Dirección General de Tráfico (DGT), 1-1-2 Canarias, policías locales, medios de comunicación y la plataforma Canarias en Moto.

Hasta el 31 de julio hubo 606 heridos, que supone un diez por ciento menos que el pasado ejercicio. De esas víctimas, 135 fueron motoristas, lo que representa un 34 por ciento menos que en el 2025.

Mayor densidad de tráfico

Bernardo Hernández, experto canario en Seguridad Vial, explica que "las víctimas siguen siendo muchas, por lo que estamos orgullosos, pero no satisfechos".

Indica que cada vez "hay mayor densidad de tráfico, de coches y motos, en las calles y carreteras". Por eso, solicita a los motoristas cambiar las conductas, no relajarse y elevar la prudencia en estos meses.

Recuerda que en Canarias, el buen tiempo y el firme seco de las vías anima a muchos motoristas a salir a disfrutar de excursiones y rutas. Pero esa realidad no debe implicar que se baje el umbral de las medidas de seguridad o el exceso de confianza, pues la curva y la señalización, por ejemplo, siguen siendo las mismas, apunta Hernández.