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Violencia de género

Igualdad confirma como crimen machista el asesinato de la mujer de 27 años en Santander

La víctima tenía un hijo menor de edad y no existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor, según el ministerio

Cantabria condena el último presunto crimen machista en Santander de Paula

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EFE

Madrid

El Ministerio de Igualdad ha confirmado este lunes como un nuevo crimen machista el de la joven de 27 años, apuñalada este viernes en una vivienda de Santander, donde fue arrestada su pareja, un hombre de 39, como presunto autor del homicidio.

La víctima tenía un hijo menor de edad y no existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor, según el ministerio.

Con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas en 2026 por violencia machista asciende a 33 y a 1.374 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos. Y el número de menores de edad huérfanas por violencia de género en España ya se eleva a 23 en 2026 y a 533 desde hace trece años.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo García, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, han querido expresar su más rotunda condena y su absoluto rechazo ante este nuevo feminicidio machista y han trasladado todo su apoyo a los familiares y los allegados de la víctima.

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

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Estos medios de asistencia pueden ser activados por la víctima y por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género.

Fuente: El Periódico

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