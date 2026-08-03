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Felipe VI se estrena en el Hispania, el nuevo barco de la Armada, en la bahía de Palma

El rey ha llegado a la estación naval de Porto Pi al volante de su coche sobre las doce del mediodía

El rey Felipe VI en el barco Hispania con el que compite por primera vez en la Copa del Rey de vela, este lunes, en la Estación Naval de Porto Pi .

El rey Felipe VI en el barco Hispania con el que compite por primera vez en la Copa del Rey de vela, este lunes, en la Estación Naval de Porto Pi . / Ballesteros / EFE

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EFE

Felipe VI se ha estrenado este lunes a bordo del Hispania, el nuevo velero de la Armada con el que competirá desde mañana en la 44 edición de la Copa del Rey, en una jornada de entrenamiento oficial en la víspera de que comience la competición.

Sobre las doce del mediodía, el rey ha llegado a la estación naval de Porto Pi al volante de su coche, donde ya se encontraba el patrón del Aifos, el almirante Jaime Rodríguez Toubes, y el resto de la tripulación del Hispania, todos ellos de la Armada, para a continuación hacerse a la mar en la bahía de Palma.

El Hispania se encontraba atracado en Porto Pi junto al Aifos, al que ha sustituido como principal barco de regatas de la Armada y que ha salido poco antes a la jornada de entrenamiento, ya que también tomará parte en la competición.

El Hispania fue adquirido por la Armada para la formación de los oficiales ya que, tradicionalmente, ha tenido un barco puntero de regatas: primero fueron los Sirius, luego el Aifos y ahora este velero.

Y así, la clase ORC 0 tendrá como gran novedad este año el debut en la Copa del Rey Mapfre del velero Hispania, ganador del Trofeo Conde de Godó de Barcelona.

El Hispania se trata del antiguo Vesper, un velero con tripulación estadounidense que ganó la 43 Copa del Rey en la clase ORC 0, la que también disputará este año, ahora con la Armada y el rey.

Felipe VI llegó el pasado miércoles por la tarde a Palma procedente de Lima, donde asistió a la toma de posesión de la nueva presidenta peruana, Keiko Fujimori.

A su llegada a Palma, celebró el tradicional despacho de verano con el presidente el Gobierno, Pedro Sánchez, y desde entonces ha seguido con preocupación la crisis migratoria en Ceuta desde el palacio de Marivent, residencia de la familia real en Mallorca, sin que haya salido a entrenar en el barco, que sí lo ha hecho estos días con el resto de la tripulación.

Es por tanto la primera ocasión este verano en la que el rey ha sido visto embarcado desde el inicio de su estancia en la capital balear junto a la reina Letizia, que el domingo por la noche clausuró el Atlántida Film Fest, y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía.

El próximo martes la familia real ofrecerá en Marivent la tradicional recepción a las autoridades y representantes de la sociedad de Baleares.

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El rey tiene previsto participar en esta regata hasta el próximo jueves por la tarde, cuando viajará a Cali a la toma de posesión de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia.

Fuente: Diario de Mallorca

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