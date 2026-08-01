Canarias se prepara para afrontar los días más duros del episodio de calor: el termómetro rozará los 40 grados

Canarias se prepara para afrontar la recta final del episodio de altas temperaturas que atraviesa el Archipiélago desde miércoles y encarará entre mañana y el lunes los días más duros. Los termómetros rozarán los 40 grados y Gran Canaria será la isla más castigada, donde se esperan máximas de hasta 39 grados e incluso superiores de forma puntual. En Tenerife, el calor también se intensificará, aunque las temperaturas no superarán, en principio, los 37 grados.

En este contexto, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activos los avisos por altas temperaturas en todo el Archipiélago, con nivel importante en Gran Canaria. En la isla se esperan, tanto el domingo como el lunes, máximas de hasta 39 grados en las cumbres y en las vertientes este, sur y oeste, aunque en la cuenca de Tejeda y las medianías del sureste y oeste los termómetros podrían superar localmente los 40 grados. Además, las temperaturas nocturnas no bajarán de los 28 grados en estas zonas.

El área metropolitana de Tenerife, la zona más afectada de la provincia occidental

El área metropolitana de Tenerife también se tintará mañana de naranja en el mapa de la Aemet –el color asociado al segundo nivel de aviso–, donde se prevé que el termómetro alcance hasta 37 grados, especialmente en las áreas orientadas al sureste. No obstante, se estima que vuelva al aviso amarillo para el inicio de la semana.

En el resto del Archipiélago se mantienen avisos de nivel bajo por calor durante ambas jornadas, con máximas de entre 34 y 35 grados en Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera, El Hierro y distintas zonas de Tenerife y Gran Canaria, donde de forma puntual podrían alcanzarse los 37 grados.

Sin embargo, no hace fata esperar a mañana para a sentir las altas temperaturas. Durante esta mañana ya se ha empezado a notar el incremento y los termómetros han superado ya los 37 grados en algunos puntos de Canarias. El valor más elevado se ha registrado en La Aldea de San Nicolás, en Gran Canaria, con 37,4 grados, seguida de Teror, con 37, y Tejeda, con 36,7. En Tenerife, el aeropuerto del Norte ha alcanzado los 36,9 grados, mientras que Agulo, en La Gomera, ha registrado 36,7.

Posible primera ola de calor en Canarias

Se prevé que el episodio de altas temperaturas se prolongue, al menos, hasta el martes o el miércoles de la próxima semana, según los modelos de predicción. No obstante, el delegado territorial de la Aemet en Santa Cruz de Tenerife, Víctor Quintero, advierte de que algunas zonas podrían seguir registrando temperaturas elevadas hasta el jueves. Esta situación suele darse en áreas con una orografía determinada, como Tasarte, en Gran Canaria, o Las Mercedes, en Tenerife, donde el calor tarda más tiempo en remitir tras varios días consecutivos de temperaturas extremas.

Por otro lado, aunque habrá que esperar a que finalice el episodio para confirmar si puede catalogarse oficialmente como una ola de calor, Quintero considera que por su intensidad, extensión a todo el Archipiélago y duración cercana a una semana, tiene muchas probabilidades de convertirse en la primera del año en Canarias.

Alerta por temperaturas máximas y riesgo de incendio

Mientras tanto, el Gobierno de Canarias mantiene activadas las alertas por temperaturas máximas en todo el Archipiélago y por riesgo de incendio forestal en las islas occidentales –Tenerife, La Palma, El Hierro y La Gomera–y Gran Canaria. Para prevenir los incendios, los cabildos han prohibido cualquier actividad que pueda provocar incendios, como hacer fuego en exteriores, ya sean barbacoas, hogueras, fogones o cocinas de gas, y el uso de cualquier tipo de maquinaria o herramienta que pueda proyectar chispas (desbrozadoras, equipos de soldadura o radiales de corte).

Asimismo, se prohíbe el uso de cualquier material pirotécnico en zonas de riesgo y continúa la prohibición de fumar en las áreas recreativas, zonas de acampada, campamentos, pistas y senderos, miradores y restantes infraestructuras de uso público ubicadas en el monte. En Tenerife, además, el Cabildo ha elevado estas medidas al grado 2, lo que significa que está prohibida la estancia en las áreas recreativas y en las zonas de acampada, así como la circulación de vehículos a motor en la red de pistas forestales, entre otras actividades.

Por otro lado, la Dirección General de Emergencias recomienda extremar las precauciones para prevenir los efectos del calor. En este sentido, aconseja evitar la exposición directa al sol, especialmente durante las horas centrales del día, permanecer en lugares frescos o climatizados, mantener la vivienda ventilada durante la noche y protegida del sol durante el día, así como vestir ropa ligera y de colores claros. También es importante beber agua con frecuencia, consumir alimentos ligeros y ricos en agua, evitar el alcohol y el ejercicio físico intenso en las horas de mayor calor.