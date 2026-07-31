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CRISIS MIGRATORIA

Sanidad aumenta los dispositivos médicos y refuerza la seguridad en los centros de salud de Ceuta

Médicos y enfermeras se sumarán a los centros de Atención Primaria y también al hospital de la ciudad autónoma

El INGESA activará el Plan de Catástrofes Externas, con anexo específico para accidentes con múltiples víctimas, si fuera necesario

Última hora de Ceuta y Melilla, en directo

Multitud de personas se concentran en la parte marroquí de la playa del Tarajal para intentar acceder a Ceuta. EFE / Reduan

Multitud de personas se concentran en la parte marroquí de la playa del Tarajal para intentar acceder a Ceuta. EFE / Reduan / REDUAN / EFE

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Nieves Salinas

El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), que depende del Ministerio de Sanidad y es el organismo estatal que se ocupa de las prestaciones sanitarias en el ámbito territorial de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, ha activado de "forma inmediata" un dispositivo especial de refuerzo en Atención Primaria y Atención Especializada con el fin de "garantizar la atención sanitaria ante el pase masivo de personas procedentes de Marruecos a través de la frontera en Ceuta". Además, el INGESA ha reforzado la seguridad en los centros de salud para garantizar el correcto funcionamiento de las instalaciones.

Estas medidas, que se han coordinado con la Delegación del Gobierno, se mantendrán, inicialmente, hasta el próximo lunes, momento en el que se reevaluará la situación, informa Sanidad. El INGESA detalla los refuerzos en Atención Primaria: el Centro de Salud I (Recinto) mantiene su actividad habitual; el Centro de Salud II (Otero): abierto de 08:00 a 21:00 horas de jueves a sábado, tendrá refuerzos de médicos de familia (MDF) y diplomados universitarios de enfermería (DUE) en los turnos de tarde y, el sábado, también en turno de mañana.

El Centro de Salud III (Tarajal): abierto de jueves a domingo en horario de mañana y tarde, contará "con importantes refuerzos" de personal médico y de enfermería, especialmente el viernes, sábado y domingo.

El 061

En cuanto al Servicio 061, habrá refuerzo 24 horas con tres UME (Unidad Militar de Emergencias) medicalizadas. Una unidad para la actividad ordinaria, una segunda ubicada en zona de frontera/playa en coordinación con Cruz Roja Española y una tercera de apoyo al servicio de Urgencias hospitalarias o SUAP (Servicio de Urgencias de Atención Primaria), según necesidades.

En Atención Especializada, el INGESA mantiene sin interrupciones toda la actividad programada: ingresos, quirófano, consultas externas y pruebas diagnósticas. El Servicio de Urgencias se verá apoyado con dos facultativos y dos DUE adicionales hasta el lunes. Se incorpora un administrativo más en admisión 24 horas y se refuerza la presencia de celadores. El INGESA garantiza 10 DUE por turno en Urgencias y se ha reforzado la seguridad en el área, especifica Sanidad.

Plan de catástrofes

El Ministerio señala que estas son las medidas que se han activado "de forma inmediata" para responder a la situación actual. No obstante, el equipo directivo del INGESA en Ceuta y en Madrid está realizando "una evaluación constante de la situación y se emitirán nuevas instrucciones si así lo requirieran las circunstancias". En este sentido, activará el Plan de Catástrofes Externas, con anexo específico para accidentes con múltiples víctimas, si fuera necesario.

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El INGESA recuerda "nuevamente que la población puede continuar utilizando con normalidad todos los servicios sanitarios. En caso de urgencia, se recomienda contactar con el 061". El organismo, finalmente, envía "un mensaje de tranquilidad a la población ceutí".

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Fuente: El Periódico

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