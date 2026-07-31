Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crisis migratoria en CeutaOla de vandalismo en Santa CruzAeropuerto de Tenerife SurTMT La PalmaCD TenerifeTiempo en TenerifeDesalojo en BenijoBúnkeres Canarias
instagramlinkedin

TRIBUNALES

El juez del caso Leire Díez ordena rastrear cuentas del PSOE y Zarrías desde 2024

El magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha solicitado abrir una "pieza separada económica" ante el carácter sensible de los datos solicitados y para evitar su "pública difusión"

El juez del caso Leire ordena rastrear cuentas del PSOE y Zarrías desde 2024

El juez del caso Leire ordena rastrear cuentas del PSOE y Zarrías desde 2024

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Madrid

El juez del conocido como caso Leire Díez ha ordenado rastrear hasta 81 cuentas, varias de ellas vinculadas al PSOE, al exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías y a los abogados Jacobo Teijelo e Ismael Oliver, investigados por presuntas maniobras para boicotear causas que afectasen al partido o al Gobierno.

En un auto, al que ha tenido acceso EFE este viernes, el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ordena abrir una "pieza separada económica" ante el carácter sensible de los datos solicitados y para evitar su "pública difusión".

A petición de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Pedraz se dirige a una docena de entidades bancarias para que "informen y faciliten cuanta información, movimientos y saldos obren en sus bases" sobre seis cuentas relacionadas con el PSOE desde el 1 de enero de 2024 hasta la actualidad.

Noticias relacionadas

También pide información de cuentas de Gaspar Zarrías, de los dos abogados investigados, de varias sociedades vinculadas a ellos y del medio Crónica Libre.

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Arranca el desarrollo de la nueva ciudad del sur de Tenerife: ya hay 13 peticiones para licencias de viviendas, hoteles y comercios en El Mojón
  2. Abre La Gran Manzana en Tenerife: todas las tiendas, restaurantes y servicios del nuevo centro comercial
  3. Hilton, el gigante del turismo de Estados Unidos, desembarca en Tenerife con dos complejos de apartamentos en Costa Adeje
  4. Desalojan a más de 70 bañistas en Benijo, la playa de Santa Cruz de Tenerife cerrada por peligro de desprendimientos
  5. Ya hay fecha para el inicio de la construcción de la nueva terminal del aeropuerto Tenerife Sur: será en otoño de 2027
  6. Santa Cruz de Tenerife reabre al tráfico la céntrica calle de La Rosa tras la obra más larga de la última década: aceras anchas, 40 árboles y ni un solo aparcamiento
  7. Entran en vigor las restricciones por riesgo de incendios en Tenerife: esto es todo lo que queda prohibido
  8. El fichaje del lateral Jureskin reduce la búsqueda del CD Tenerife a un nueve

El bochorno se afinca en Canarias

El superordenador de La Palma predice cómo será la corona solar durante el eclipse del 12 de agosto

El superordenador de La Palma predice cómo será la corona solar durante el eclipse del 12 de agosto

Gonzalo Bernardos, economista, alerta del gran problema de las pensiones en España: "La reforma de Escrivá, en lugar de solucionarlo, lo ha empeorado"

Gonzalo Bernardos, economista, alerta del gran problema de las pensiones en España: "La reforma de Escrivá, en lugar de solucionarlo, lo ha empeorado"

Presentación de tres nuevos fichajes del CD Tenerife: Jorge Moreno, Babacar Diocou, Mauro Pittón.

Presentación de tres nuevos fichajes del CD Tenerife: Jorge Moreno, Babacar Diocou, Mauro Pittón.

Black Desert estrena al Agente y prepara grandes cambios para los próximos meses

Black Desert estrena al Agente y prepara grandes cambios para los próximos meses

DISA pone en marcha la mayor planta fotovoltaica con baterías de Canarias

DISA pone en marcha la mayor planta fotovoltaica con baterías de Canarias

La Laguna busca la ayuda de sus vecinos para diseñar la iluminación de la histórica calle San Agustín

La Laguna busca la ayuda de sus vecinos para diseñar la iluminación de la histórica calle San Agustín

La Laguna diseña la iluminación patrimonial de San Agustín

Tracking Pixel Contents