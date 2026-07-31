Incendios forestales
Tres militares de la UME heridos, dos de ellos graves, tras volcar su camión en Robledo de Chavela
El accidente ha obligado a cortar temporalmente la vía y ha movilizado a los servicios sanitarios del SUMMA 112, que han trasladado a los afectados a un centro hospitalario
EP
Tres miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME) han resultado heridos este viernes, dos de ellos con pronóstico "potencialmente grave", tras sufrir un aparatoso accidente en la localidad madrileña de Robledo de Chavela, según han confirmado fuentes de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid. El contingente participaba en las labores de extinción del incendio forestal que afecta a la sierra oeste de la región.
El siniestro se ha registrado sobre las 19:50 horas en la carretera M-512. Por causas que todavía se están investigando, el camión en el que se desplazaban ha volcado en plena calzada. A consecuencia del impacto, la vía ha permanecido completamente cortada al tráfico para garantizar la seguridad y facilitar las labores de los equipos de emergencia.
Hasta el lugar se han desplazado de forma inmediata los sanitarios del SUMMA 112, quienes han atendido a los ocupantes del vehículo militar. Los dos heridos de mayor gravedad han sido estabilizados en el punto y posteriormente trasladados en ambulancia a un centro hospitalario. Por su parte, un tercer efectivo de la UME que presentaba lesiones de carácter leve ha sido dado de alta en el mismo lugar de los hechos.
Fuente: El Periódico de España
- Arranca el desarrollo de la nueva ciudad del sur de Tenerife: ya hay 13 peticiones para licencias de viviendas, hoteles y comercios en El Mojón
- Abre La Gran Manzana en Tenerife: todas las tiendas, restaurantes y servicios del nuevo centro comercial
- Hilton, el gigante del turismo de Estados Unidos, desembarca en Tenerife con dos complejos de apartamentos en Costa Adeje
- Desalojan a más de 70 bañistas en Benijo, la playa de Santa Cruz de Tenerife cerrada por peligro de desprendimientos
- Ya hay fecha para el inicio de la construcción de la nueva terminal del aeropuerto Tenerife Sur: será en otoño de 2027
- Santa Cruz de Tenerife reabre al tráfico la céntrica calle de La Rosa tras la obra más larga de la última década: aceras anchas, 40 árboles y ni un solo aparcamiento
- Entran en vigor las restricciones por riesgo de incendios en Tenerife: esto es todo lo que queda prohibido
- El fichaje del lateral Jureskin reduce la búsqueda del CD Tenerife a un nueve