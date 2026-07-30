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Última hora de los incendios en España, en directo | Dos desalojos más por el incendio forestal de Zamora, combatido por 50 medios por la noche

El fuego en la sierra de Madrid y Ávila ha quemado ya 77.000 hectáreas y ha obligado a desalojar o confinar a 90.000 vecinos

Un total de 30 medios aéreos trabajarán este lunes en el incendio de la Vall d'Uixó en Castellón

Imágenes del incendio forestal de Zamora

Imágenes del incendio forestal de Zamora

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GALERÍA | Un incendio forestal amenaza Fermoselle / Cedidas/Francisco Marcos

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José Luis Escudero

Olaya González

Sarai Vázquez

Madrid

El incendio en Fermoselle (Zamora) continúa descontrolado tras una noche en la que ha habido que evacuar dos nuevas poblaciones, Villar del Buey y Pasariegos, que se suman a las doce localidades ya desalojadas.

La mejoría reciente se ha consolidado con la estabilización de los focos de Ávila y Madrid, por lo que gran parte de la población evacuada ha podido volver a sus domicilios y se ha levantado el confinamiento en todos los municipios afectados en ambas zonas, siempre bajo la recomendación de tomar precauciones como el uso de mascarillas.

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Mapa de incendios en España.

En Castellón, en cambio, el incendio que comenzó el sábado en la Vall d'Uixó sigue sin control, con un perímetro de 82 kilómetros, y enfrenta una "noche crítica" para evaluar la evolución del fuego, aunque se ha revisado el recuento de hectáreas quemadas y se ha reducido a 9.300.

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