CRISIS MIGRATORIA
El Sindicato Médico de Ceuta pide la intervención estatal por la emergencia sanitaria: "Trabajamos al límite"
Muchos migrantes llegan con cuadros de hipotermia, agotamiento extremo, lesiones traumáticas o síntomas compatibles con ahogamiento que necesitan valoración inmediata
El sindicato denuncia "el colapso" del servicio de Radiodiagnóstico, "que debe asumir un elevado número de pruebas" destinadas a la determinación de la edad de los migrantes
La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) ha mostrado este martes su apoyo a los compañeros del Sindicato Médico de Ceuta (SMC) por la actual situación en la que se encuentran debido a la llegada masiva de inmigrantes a nado en los últimos días, "una circunstancia que se une a las graves carencias estructurales que arrastra el sistema sanitario local y que ha aumentado todavía más la presión asistencial en la ciudad autónoma, por lo que el sindicato ha solicitado la intervención del Estado".
Para el colectivo médico, Ceuta se ha convertido en "una auténtica zona de catástrofe asistencial, donde los profesionales sanitarios, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los servicios de emergencia trabajan al límite para responder a una situación que hace tiempo dejó de ser puntual para convertirse en un problema permanente".
La organización considera "imprescindible" reforzar de manera urgente los recursos del Área Sanitaria de Ceuta, dotar de más profesionales a los servicios de Urgencias, Radiología, Atención Primaria y 061
Según ha asegurado el SMC, la llegada de cerca de 2.000 personas en apenas una semana y media "ha desbordado los recursos de acogida y asistencia de la ciudad, provocando un escenario "propio de una emergencia nacional".
La organización considera "imprescindible" reforzar de manera urgente los recursos del Área Sanitaria de Ceuta, dotar de más profesionales a los servicios de Urgencias, Radiología, Atención Primaria y 061, y articular un plan extraordinario "que permita atender una situación que supera con creces la capacidad ordinaria de la ciudad".
Valoración sanitaria inmediata
Recuerdan que cada una de las personas que alcanza la costa necesita una valoración sanitaria inmediata. "Muchos llegan con cuadros de hipotermia, agotamiento extremo, lesiones traumáticas o síntomas compatibles con ahogamiento, obligando a movilizar recursos humanos y materiales que ya eran insuficientes antes de esta crisis", apuntan.
A esta presión asistencial, añaden, se suma "el colapso" del servicio de Radiodiagnóstico, "que debe asumir un elevado número de pruebas" destinadas a la determinación de la edad de los migrantes mediante radiografías de muñeca y ortopantomografías, "desviando recursos que deberían estar destinados a la atención sanitaria ordinaria".
Efecto llamada
El sindicato advierte, además, de que este escenario "podría agravarse todavía más ante un posible 'efecto llamada' y la eventual llegada de decenas de miles de personas a Ceuta". "Una presión de semejante magnitud resultaría completamente inasumible para unos servicios sanitarios, asistenciales y de emergencia que ya se encuentran al límite de su capacidad", señala esta organización.
SMC critica, además, que el "Ministerio de Sanidad continúa negando una realidad que afecta tanto a profesionales como a pacientes". Añade que "no sólo se ha asegurado que la ciudad no es zona de difícil cobertura, sino que se ha ignorado la petición que el sindicato lleva haciendo desde 2021, cuando se reclamaba su declaración como zona de potencial conflicto, desastre humanitario y catástrofe".
Muertes en el mar
El sindicato recuerda que el drama humano continúa cobrándose vidas: "En lo que va de 2026 se han recuperado 26 personas fallecidas intentando alcanzar Ceuta por mar, una tragedia que pone de manifiesto la gravedad de una situación que trasciende el ámbito migratorio y tiene también un enorme impacto sanitario y humanitario. Para el SMC, esta ya no es únicamente una crisis migratoria; es también una emergencia sanitaria que exige una respuesta inmediata del Estado", apunta.
El sindicato advierte de que esta crisis coincide, además, con el periodo estival, la Operación Paso del Estrecho (OPE) y "una plantilla médica que continúa sufriendo déficit de especialistas y sobrecarga asistencial".
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Fuente: El Periódico
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