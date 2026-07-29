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Última hora de los incendios en España, en directo | El incendio de la sierra oeste de Madrid se ha mantenido sin reproducciones durante toda la noche

El fuego en la sierra de Madrid y Ávila ha quemado ya 77.000 hectáreas y ha obligado a desalojar o confinar a 90.000 vecinos

Un total de 30 medios aéreos trabajarán este lunes en el incendio de la Vall d'Uixó en Castellón

Los incendios de Madrid, con afectaciones en Castilla y León y Castilla-La Mancha, en imágenes

Los incendios de Madrid, con afectaciones en Castilla y León y Castilla-La Mancha, en imágenes

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Los incendios de Madrid, con afectaciones en Castilla y León y Castilla-La Mancha, en imágenes. / EFE

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José Luis Escudero

Olaya González

Sarai Vázquez

Madrid

El incendio de la sierra oeste de Madrid se ha mantenido sin reproducciones durante toda la noche, según ha informado esta madrugada el servicio madrileño de Emergencias. Un millar de residentes madrileños evacuados por los incendios pudieron regresar este martes a sus domicilios, informó la Comunidad de Madrid.

Mapa de incendios en España.

Por otro lado, el incendio forestal declarado el pasado sábado en la Vall d'Uixó (Castellón) afronta este miércoles su quinta jornada de lucha contra un fuego que avanza aún sin control tras arrasar ya 10.000 hectáreas y que ayer sufrió varios rebrotes, aunque también permitió desconfinar parcialmente tres municipios.

Los incendios de Madrid, con afectaciones en Castilla y León y Castilla-La Mancha, en imágenes

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Los incendios de Madrid, con afectaciones en Castilla y León y Castilla-La Mancha, en imágenes. / EFE

Fuente: El Periódico

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