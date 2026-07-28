Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Salud Pública si avisó de la contaminación de Playa JardínAtascos kilométricos en AnagaCruce de declaraciones por el monumento a FrancoTensión en el Aeropuerto de Tenerife SurTenerife conquista NetflixTiempo en TenerifeGrave accidente en el norte de Tenerife
instagramlinkedin

Catástrofe Almería

Muere una de las heridas en el incendio forestal de Los Gallardos que estaba ingresada

El fallecimiento de hoy eleva a 14 la cifra de víctimas mortales en el incendio declarado el pasado 9 de julio en la provincia de Almería

Zonas afectadas por el incendio forestal de Los Gallardos (Almería). A 15 de julio de 2026 en Bédar, Almería (Andalucía, España) (Foto de archivo).

Zonas afectadas por el incendio forestal de Los Gallardos (Almería). A 15 de julio de 2026 en Bédar, Almería (Andalucía, España) (Foto de archivo). / Marian León - Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Claudio Guarino

Una de las mujeres que permanecía ingresada en la Unidad de Quemados del Hospital Universitario Virgen del Rocío, tras resultar herida en el incendio forestal de Los Gallardos (Almería), ha fallecido este martes, según han confirmado fuentes del centro hospitalario. Con esta nueva víctima, aumenta el balance mortal del grave incendio declarado el pasado 9 de julio en la provincia almeriense.

La víctima permanecía en estado muy grave

La paciente ingresó en estado muy grave, con quemaduras en el 70% de la superficie corporal, en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital sevillano. Tras una primera valoración y su estabilización inicial, ha estado atendida en todo momento por los equipos de Medicina Intensiva y de la Unidad de Cirugía Plástica y Grandes Quemados del centro.

Noticias relacionadas

Balance del incendio de Los Gallardos

Con este fallecimiento asciende a 14 el número de personas fallecidas como consecuencia del incendio declarado en Los Gallardos el pasado 9 de julio, y tres pacientes permanecen en la Unidad de Quemados del Hospital Virgen del Rocío.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La UE cambia las reglas: a partir de 2027 los conductores tinerfeños llevarán el carnet de conducir y todos los documentos oficiales en una cartera digital en el móvil
  2. Ni Madrid ni Barcelona: la ciudad menos saludable de España está en las Islas Canarias
  3. Revolución urbanística en el sur de Tenerife: Adeje da luz verde a una 'ciudad' de 140.000 metros cuadrados
  4. Cierre temporal en la TF-1 y largas colas: la colisión de dos vehículos obliga a cortar parcialmente el acceso a Santa Cruz que conecta con la TF-5
  5. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se niega a retirar el monumento a Franco: recurre la orden del Estado y tramita su protección integral
  6. Socorristas salvan en Tenerife a un padre y su hijo arrastrados por la corriente en una playa
  7. Terrorismo social' en un barrio de Santa Cruz: una asociación de vecinos pide una reunión urgente con el Ayuntamiento tras varios incendios
  8. Cazas, helicópteros Bhelma VI y drones policiales, protagonistas en el norte de Tenerife

Muere una de las heridas en el incendio forestal de Los Gallardos que estaba ingresada

Muere una de las heridas en el incendio forestal de Los Gallardos que estaba ingresada

Accidente en el norte de Tenerife

Arona pone en marcha la mayor bolsa urbanizable de suelo de Canarias con la concesión de las primeras licencias en El Mojón

Arona pone en marcha la mayor bolsa urbanizable de suelo de Canarias con la concesión de las primeras licencias en El Mojón

Récord de participación en el próximo Carnaval de Santa Cruz de Tenerife: 109 grupos inscritos, tres más que en 2026

Récord de participación en el próximo Carnaval de Santa Cruz de Tenerife: 109 grupos inscritos, tres más que en 2026

Colas en Anaga

Por qué se están agotando estas gafas homologadas para ver el eclipse solar del 12 de agosto

Por qué se están agotando estas gafas homologadas para ver el eclipse solar del 12 de agosto

El 112 canario atiende casi 9.700 llamadas por violencia machista en seis meses

El 112 canario atiende casi 9.700 llamadas por violencia machista en seis meses

Amazon sorprende con una nueva oleada de ofertas antes de agosto: estos son los mejores chollos del día

Amazon sorprende con una nueva oleada de ofertas antes de agosto: estos son los mejores chollos del día
Tracking Pixel Contents