La mitad de las mujeres asesinadas en julio y junio se estaban separando de sus parejas

Hasta nueve mujeres han sido asesinadas entre junio y julio a manos de sus parejas o exparejas entre junio y julio de este año. De estas nueve, cuatro se estaban de sus parejas y al menos siete aún convivían con el agresor. Los crímenes machistas también han dejado huérfanos a ocho menores, que han perdido a su madre. Así se ha puesto de manifiesto en el Comité de Crisis que el Ministerio de Igualdad ha convocado este martes para anlizar la última ola de asesinatos machistas, que dejó dos mujeres asesinadas en apenas 24 horas la semana pasada. En el Comité, que reúne a Igualdad con los ministerios de Interior y Justicia, la Fiscalía, el Consejo General del Poder Judicial y las comunidades autónomas, se han planteado algunas recomendaciones, aunque no se ha anunciado ninguna medida concreta ante el repunte de crímenes machistas de este verano.

Durante el encuentro, según han explicado fuentes del ministerio, se ha destacado la importancia la "implicación de los entornos" ante la violencia de género y que cualquier agresión o situación violenta sea puesta en conocimiento de las autoridades competentes. Tabién se ha puesto sobre la mesa la necesidad de replantear la conveniencia de las conformidades en los procedimientos judiciales de violencia de género o la validez de los mutuos acuerdos cuando se trate de un caso en el que se haya registrado violencia.

Posibles medidas

Durante la reunión del comité también se ha recordado que las víctimas suelen tener dependencia emocional o económica con el agresor y propone "recalibrar el peso que el sistema judicial y policial le da a la víctima" cuando esta pide retirar denuncias u órdenes de alejamiento, porque en la mayoría de las situaciones la mujer no actúa en libertad en un contexto de violencia de género.

Otra de los posibles cambios judiciales que han sonado durante la reunión es el de no archivar de manera automática los casos en los que el agresor se suicida, sobre todo para poder facilitar de tramitación de ayudas a las víctimas. De los nueve asesinos responsables de los crímenes machistas de junio y julio, dos se han suicidado y otros tres lo han intentado.

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En la reunión también se ha planteado la posibilidad de acompañar a los niños huérfanos para evitar que se reproduzcan perfiles tanto de agresores como de víctimas de la violencia de género. Con estas nueve víctimas mortales en apenas dos meses, ya son 31 las mujeres asesinadas por violencia machista en 2026 y 20 los menores que han quedado huérfanos. El de este martes, de hecho, es el sexto comité de crisis que tienen que convocar el Ministerio de Igualdad en lo que va de año.

Fuente: El Periódico