Un equipo de científicos se enrola por primera vez en las labores de extinción de los incendios: "Alertamos a los bomberos de las zonas más peligrosas"

La gravedad de los incendios de este verano en España ha obligado a movilizar a cientos de bomberos, brigadas forestales, efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y, por primera vez, a un equipo multidisciplinar de científicos. Se trata de la primera activación del Grupo de Asesoramiento en Desastres y Emergencias (GADE) formado por expertos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y que ahora, a raíz de los grandes fuegos registrados en Ávila, Madrid, Toledo y Castellón, está trabajando mano a mano con los equipos de extinción para "proporcionar información crítica" sobre el avance de las llamas. "Advertimos a los bomberos de las zonas más peligrosas y ayudamos a anticipar la evolución del fuego", explica Javier Madrigal, investigador del Instituto de Ciencias Forestales (ICIFOR-INIA-CSIC) y coordinador del dispositivo, en una entrevista con EL PERIÓDICO.

"Advertimos a los bomberos de las zonas más peligrosas y ayudamos a anticipar la evolución del fuego" Javier Madrigal

La activación se produjo el pasado viernes tras una petición de apoyo científico realizada por la Unidad Militar de Emergencias a través del sistema nacional de Protección Civil. Desde entonces, unos 25 investigadores se han movilizado hacia los centros de control desde donde se coordinan las labores de extinción de los incendios registrados en el centro peninsular y en Castellón. Según explica Madrigal, se ha creado un equipo encargado de recopilar y procesar imágenes satelitales en tiempo real para crear así modelos que permitan entender la evolución del fuego y guiar las decisiones de los equipos de emergencia sobre cómo actuar en cada momento. "Se trata de información clave para planificar las operaciones", afirma el especialista.

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) despliega por primera vez un equipo científico para asesorar a los equipos de extinción sobre la evolución del fuego

Con tal de acelerar la lucha contra los incendios, los científicos también han creado otro equipo de trabajo que opera drones equipados con sensores especializados y cámaras infrarrojas capaces de monitorizar la temperatura, humedad y viento en las zonas donde se está produciendo el fuego para poder estimar así el riesgo que suponen estos factores de cara a la propagación de las llamas. Los expertos incluso han desplegado herramientas para localizar los "puntos calientes" que quedan tras finalizar las labores de extinción en una zona y que podrían reactivarse horas después y, en algunos casos, hasta podrían dar lugar a nuevos fuegos de gran intensidad.

Los expertos afirman que la complejidad de los incendios obliga a disponer de asesoramiento científico para atajar las llamas

"Si detectamos algo que los equipos de extinción no están viendo, advertimos a los bomberos para que presten atención y eviten exponerse a situaciones de riesgo extremo", afirma Madrigal, al tiempo que explica que este papel de apoyo independiente resulta especialmente valioso en incendios de gran complejidad, donde pequeñas variaciones en el viento o en el comportamiento del combustible pueden modificar rápidamente la evolución del fuego. Sobre todo en contextos como el actual en los que, según destaca Madrigal, "hay bastante consenso en que la combinación del estado del territorio y el cambio climático está generando incendios de una magnitud y violencia que hasta ahora no conocíamos".

La combinación de drones con sensores especializados y modelos predictivos permite a los científicos del CSIC optimizar la estrategia de extinción de incendios

Un científico trabaja en las labores de extinción de un incendio. / CSIC

Equipo multidisciplinar

Una de las características más llamativas del dispositivo de científicos movilizados para estos incendios es la diversidad de perfiles implicados. Sus impulsores afirman que en sus líneas hay desde ingenieros de montes especializados en comportamiento del fuego hasta biólogos, expertos en ciencias ambientales, geógrafos, especialistas en sistemas de información geográfica y pilotos de drones. "Hasta contamos con un grupo de científicos marinos que son expertos en el manejo de drones para multiemergencias. Se trata de profesionales con una enorme experiencia en el manejo de sensores y datos geográficos para todo tipo de situaciones de crisis", explica Madrigal, quien, además, explica que una vez finalicen las labores de extinción se sumarán al equipo otros científicos expertos en restauración ecológica, erosión de suelos, hidrogeología o recuperación de ecosistemas.

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En el equipo hay desde ingenieros forestales hasta biólogos y expertos en drones para integrar una mirada "multidisciplinar" en la lucha contra el fuego

En estos momentos hay movilizados científicos del Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía (ICMAN-CSIC), el Instituto de Ciencias Forestales del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (ICIFOR-INIA-CSIC), el Centro de Investigaciones sobre Desertificación, un instituto mixto del CSIC junto con la Universitat de València y la Generalitat Valenciana (CIDE-UV-GV). También se está contando con el apoyo en la coordinación del Centro de Investigaciones Metalúrgicas (CENIM-CSIC) y del Instituto Geológico y Minero de España (IGME). Además, la presidenta del CSIC, Eloísa del Pino, participa en las reuniones del Comité Estatal de Coordinación y Dirección (CECOD) del Plan Estatal de Emergencias, para intentar atajar cuanto antes la expansión de estos fuegos.