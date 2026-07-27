Última hora de los incendios en España, en directo | Los incendios de Madrid y Ávila evolucionan "en positivo", pero el viento complica su estabilización

Tras un fin de semana "muy complejo" y con trabajos centrados en proteger las evacuaciones de la población y en contener el avance de algunos frentes en los incendios de Ávila, Madrid y Toledo, los fuegos ya evolucionan "en positivo". Eso sí, el viento complica su estabilización.

Mapa de incendios en España.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desplaza este lunes a la zona afectada por el incendio forestal de la Vall d'Uixó (Castellón), han confirmado a Europa Press fuentes gubernamentales. También la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, visitará el puesto de mando avanzado desde donde se coordina las operaciones de extinción del fuego.

Los incendios de Madrid, con afectaciones en Castilla y León y Castilla-La Mancha, en imágenes. / EFE

Sánchez visitará las zonas afectadas sobre las 12.15 horas y ofrecerá una declaración institucional desde el puesto de mando acompañado de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, y el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, entre otros.

Fuente: El Periódico

La cronología del domingo en el incendio de Vall d'Uixó (Castellón): comienzo desolador y noche para la esperanza El grave incendio declarado al mediodía del sábado en la Vall d'Uixó avanza sin control por uno de los pulmones de Castellón, la Serra d'Espadà. Los municipios evacuados y confinados en la primera jornada mantuvieron esta condición, aunque el mapa de las afecciones se amplió. Los vecinos de los municipios de Almedíjar y Azuébar tuvieron que salir de sus localidades ante la evolución de las llamas, mientras que en uno de los extremos del paraje natural, Onda, se mandó un mensaje a los móviles para pedir el confinamiento de la población. Leer más

Los incendios mantienen cortadas 43 vías secundarias en Madrid, Ávila, Toledo y Castellón La Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado este lunes de que permanecen cortadas al tráfico 43 carreteras secundarias debido a los incendios forestales que afectan a la Comunidad de Madrid y a las provincias de Ávila, Toledo y Castellón. A través de un mensaje difundido en la red social X, el organismo ha pedido a los conductores que eviten desplazarse por las carreteras de la sierra oeste de la Comunidad de Madrid y por las zonas afectadas de Ávila, Toledo y Castellón. Asimismo, la DGT ha instado a los ciudadanos a mantenerse informados a través de los canales oficiales antes de emprender cualquier viaje.

El viento complicará las labores de extinción este lunes Las previsiones de rachas de viento de hasta 30 kilómetros por hora podrían dificultar el trabajo de los servicios de emergencia. Los efectivos mantienen la vigilancia y los trabajos de control en los sectores más activos del incendio.

El delegado del Gobierno en Madrid: "El incendio todavía no está controlado" El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha informado de que el incendio forestal que afecta a la región "todavía no está controlado" y ha pedido prudencia a la ciudadanía. "El fuego es intenso y tiene una reacción, dada la magnitud del conjunto del incendio, que nos lleva a tener que estar preparados por evoluciones no previstas", ha indicado en declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press, desde el puesto de mando de Navalcarnero. Martín ha explicado que se han realizado "trabajos muy intensos" durante toda la jornada. "Un esfuerzo extraordinario, pero en situaciones complejas, que nos han llevado incluso a situaciones peligrosas", ha apuntado.

El incendio de Ávila tiene un perímetro de 160 kms y confluye con el de Madrid El mayor incendio de la historia de España, con 50.000 hectáreas quemadas en la provincia de Ávila, cuenta con un perímetro de 160 kilómetros y ha confluido con el de la vecina Comunidad de Madrid, según ha explicado a los periodistas Nicanor Sen, delegado del Gobierno en Ávila. Al hacer balance de la jornada de trabajo este domingo, Sen no ha querido decir que este domingo sea un punto de inflexión, pero sí que "se han podido desarrollar muchísimos trabajos de los programados". Después de días en los que parte de los esfuerzos se centraban en impedir que los incendios de Madrid y Ávila se juntaran, Nicanor Sen, acompañado por el viceconsejero de Medio Ambiente, Jorge Llorente, ha confirmado que "hoy -por el domingo-, ya han confluido estos dos incendios", aunque ha indicado que "ya no es lo mismo que al principio, cuando venían con muchísima fortaleza".

Mejoran los fuegos en el centro de España tras arder 77.000 ha. pero preocupa en Castellón Los grandes incendios forestales comienzan este domingo a dar señales de leve mejoría en Ávila, Madrid y Toledo, aunque los equipos de extinción aún afrontan "horas muy complejas" tras calcinar 77.000 hectáreas y obligar a evacuar o confinar a cerca de 90.00 personas en las tres provincias. Preocupa también el incendio de Castellón, que sigue fuera de control tras quemar unas 6.500 hectáreas con un perímetro de 48 kilómetros, aunque desde la dirección de las tareas de extinción se ve una posibilidad de que pueda quedar estabilizado "lo más pronto posible" en los próximos días. Así lo han dado a conocer el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, y el subinspector jefe del servicio de Bomberos de Castellón y director técnico del Puesto de Mando Avanzado (PMA), Antonio Rodrigo, en declaraciones a los periodistas, tras la reunión del Cecopi que coordina los trabajos de extinción.

El incendio de Castellón quema ya 6.500 hectáreas, pero se ve posibilidad de estabilizarlo El incendio declarado este sábado en la Vall d'Uixó ha quemado ya más de 6.500 hectáreas y su perímetro ha crecido hasta los 48 kilómetros, pero desde la dirección de las tareas de extinción, se ve una posibilidad de que pueda quedar estabilizado "lo más pronto posible" en los próximos días. Así lo han dado a conocer el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, y el subinspector jefe del servicio de Bomberos de Castellón y director técnico del Puesto de Mando Avanzado (PMA), Antonio Rodrigo, en declaraciones a los periodistas, tras la reunión del Cecopi que coordina los trabajos de extinción. Los 16.000 desalojados seguirán sin poder volver a sus casas, al menos, hasta la medianoche del lunes, y se mantiene también el confinamiento de los municipios de Vall d'Uixó, Betxí y Onda, con el fin de garantizar la seguridad de las personas y de dejar libres las vía para que puedan trabajar los servicios de emergencia.

Marlaska asegura que los enormes incendios de Madrid y Ávila evolucionan "en positivo", pero "muy despacio" El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este domingo que el megaincendio de Ávila y Madrid, "el más importante y agresivo de la historia de España", evoluciona "en positivo" comparado con el sábado. Marlaska ha presidido en Navalcarnero (Madrid) la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias, en el puesto de mando avanzado, después del cual ha comparecido ante la prensa. Según ha dicho, la buena evolución de los fuegos en esta jornada es gracias al "gran trabajo" de los servidores públicos y de los medios empleados. "Vamos evolucionando en positivo comparado con el día de ayer, pero todo muy despacio", ha insistido. "Si avanzamos muy despacio y en positivo es por ese esfuerzo, porque la meteorología no está ayudando nada", ha subrayado.

La UME dice que "paran" el fuego en muchos frentes, pero tiene una "complejidad tremenda" El segundo jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME), Fernando Martín Pascual, ha asegurado este domingo que actúan "con gran eficacia para parar y estabilizar" los incendios de Ávila, Madrid y Toledo en muchos de sus frentes, pero ha recalcado que tiene "una complejidad tremenda". "En múltiples ocasiones supera nuestra capacidad de extinción, aunque encontramos las formas para pararlos con las apropiadas líneas de defensa", ha asegurado Martín Pascual en declaraciones a los medios en el puesto de mando avanzado de Navalcarnero (Madrid). El general de división ha explicado que trabajan en el incendio en dos arcos: uno diurno de 12 horas y un arco nocturno de otras 12 horas, de tal manera que haya una continuidad en la operación contra el incendio.