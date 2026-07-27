Las exmonjas de Belorado defienden su derecho a vender arte: "Es rastrero que nos acusen"

Cuatro de las exmonjas de Belorado han declarado este lunes en el juzgado de Briviesca (Burgos) en la causa que investiga la venta de obras de arte y bienes catalogados como patrimonio histórico del convento, hechos que tuvieron lugar en 2023, antes del cisma que protagonizaron en mayo de 2024, y que han defendido como algo habitual en los cenobios como medida de subsistencia.

Las exreligiosas, que desde que fueran desahuciadas del convento de Belorado el pasado marzo residen en La Puebla de Montalbán (Toledo), han insistido antes de declarar en que son víctimas de una persecución por parte del Arzobispado de Burgos, y consideran "rastreras" las acusaciones, y propias de un acto "vil".

Sor Paloma, que ha llegado junto a las hermanas Isabel, Sion e Israel, ha recordado en declaraciones a los medios que la causa que se investiga -y por la que ella y sor Isabel fueron detenidas en noviembre de 2025, tiene que ver con la venta de bienes en 2023, antes del cisma, y después de esa fecha no han vendido nada.

Ha insistido en que "tenían todo el derecho a hacerlo" y no tenían que pedir autorización al arzobispo, dado que si la venta no supera los 750.000 euros solo requieren del permiso de los propios órganos de gobierno de la comunidad religiosa, y lo tenían "con el voto unánime", por lo que ha defendido la legalidad de esas ventas.

El origen de la causa fue la detección en el mercado especializado de antigüedades de varias piezas que podían corresponder al patrimonio histórico del convento, y al menos una figura de San Antonio de Padua del siglo XVII fue localizada en una tienda de antigüedades de Madrid.

La exabadesa del convento, sor Isabel, sor Paloma y un anticuario de León fueron detenidos el 27 de noviembre de 2025 y al día siguiente quedaron en libertad provisional.

La investigación está abierta por posibles delitos de apropiación indebida agravada, apropiación indebida de bienes de interés cultural y receptación.

Vida tranquila y sencilla

Las exmonjas de Belorado han explicado que llevan una vida "bastante discreta" en La Puebla de Montalbán (Toledo), porque necesitan estabilidad: "para nosotras es un cambio muy fuerte salir de un convento y vivir en una casa", ha admitido, y necesitan tranquilidad y no exponerse "gratuitamente".

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También tiempo para prepararse para el juicio que tendrá lugar en Bilbao por supuestos delitos de abandono, omisión del deber de socorro, trato degradante, coacciones, apropiación indebida y administración desleal sobre las cinco monjas mayores del convento, para el que Fiscalía y acusación particular piden 12 años de prisión.

Fuente: El Periódico