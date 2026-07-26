Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muere un motorista en la TF-1Caos aéreo en TenerifeSanta Cruz se convierte en LimaPoblado ilegal okupadoRefugios para el calor extremoTiempo en TenerifeÚltima hora de los incendios en España
instagramlinkedin

Con epicentro en La Malahá

Un terremoto de magnitud 3,6 sorprende a Granada

El seísmo, localizado a 10 kilómetros de profundidad, se ha producido a las 13:39 horas en el área metropolitana de Granada

Mapa del Instituto Geográfico Nacional.

Mapa del Instituto Geográfico Nacional. / El Correo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Claudio Guarino

Sevilla

Un terremoto de magnitud 3,6 mbLg ha sacudido este domingo 26 de julio la provincia de Granada, con epicentro en el municipio de La Malahá, según los datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN).

El seísmo se ha registrado a las 13:39 horas (hora local), con un hipocentro situado a 10 kilómetros de profundidad. El epicentro se localiza en las coordenadas 37.0951 de latitud y -3.6859 de longitud, en el entorno de La Malahá, en el área metropolitana de Granada.

Las primeras estimaciones situaban el terremoto al este de La Malahá, con una magnitud de 3,6 y a diez kilómetros de profundidad. Posteriormente, los datos fueron revisados y elevaron la magnitud hasta 3,7, situando el epicentro en las proximidades de Ogíjares.

El seísmo se ha sentido en Granada capital y en varios municipios cercanos. Numerosos usuarios han compartido sus impresiones en las redes sociales, donde han explicado que notaron una breve sacudida, vibraciones en las viviendas y el movimiento de algunos objetos.

Noticias relacionadas

Por el momento, no consta que el terremoto haya provocado daños personales ni materiales. El IGN mantiene activo su cuestionario macrosísmico para recopilar información de las personas que hayan sentido el movimiento y determinar con mayor precisión su intensidad en las distintas localidades afectadas.

Fuente: El Correo de Andalucía

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Tragedia en el sur de Tenerife: muere un motorista de 62 años tras una salida de vía en la TF-1
  2. Doble aterrizaje frustrado en Tenerife Sur: la cizalladura obliga a un vuelo Madrid-Brasil, desviado por un problema médico, a aterrizar en Gran Canaria
  3. El BOE lo hace oficial: adiós a los ciclistas de los arcenes de las carreteras tras la nueva ordenanza vial
  4. Pelea en Tenerife entre un residente y un visitante al poblado de chabolas de Los Vivitos
  5. El '9' que quiere Álvaro Cervera para el CD Tenerife de la 26/27
  6. Cambios en la Zona de Bajas Emisiones de Santa Cruz de Tenerife: permitido el acceso a los clientes de hoteles y a los vehículos con chófer, como Uber
  7. Miguel Benito, abogado laboralista, lo confirma: 'Las mutuas timan a los trabajadores con este truco
  8. Provocan en Tenerife un incendio imprudente al dejar toallas mojadas sobre una cocinilla eléctrica con un fogón encendido

Netanyahu habla con Rubio sobre desmantelar la CPI antes de su inminente viaje a EEUU

Netanyahu habla con Rubio sobre desmantelar la CPI antes de su inminente viaje a EEUU

La 'Minimanía' llena La Esperanza de cientos de aficionados a uno de los vehículos más atractivos de la historia

La 'Minimanía' llena La Esperanza de cientos de aficionados a uno de los vehículos más atractivos de la historia

Exposición de Minis en El Rosario

Exposición de Minis en El Rosario

Exposición de Minis en El Rosario

El Mundial de fútbol conquistado por España tiene otro ganador: la vigilancia social

El Mundial de fútbol conquistado por España tiene otro ganador: la vigilancia social

Los veterinarios expertos lo tienen claro: así afectará el eclipse solar total a perros y gatos

Los veterinarios expertos lo tienen claro: así afectará el eclipse solar total a perros y gatos

La carrera del Gran Premio de Hungría, en directo

La carrera del Gran Premio de Hungría, en directo

Las mejores imágenes del GP de Hungría de Fórmula 1

Las mejores imágenes del GP de Hungría de Fórmula 1
Tracking Pixel Contents