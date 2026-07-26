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Multado un conductor con 200 euros por circular a la velocidad adecuada pero no fijarse en la S-13: la Guardia Civil extrema la vigilancia

La retirada de puntos ha subido de cuatro a seis tras endurecerse la norma

Multado un conductor con 200 euros por circular a la velocidad adecuada pero no fijarse en la S-13: la Guardia Civil extrema la vigilancia

Multado un conductor con 200 euros por circular a la velocidad adecuada pero no fijarse en la S-13: la Guardia Civil extrema la vigilancia / EFE

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Manuel Riu

Existen diferentes formas de controlar la velocidad en carretera: radares fijos, de tramo, móviles... Pero la Dirección General de Tráfico (DGT) también cuenta con unos ojos desde el aire que pueden sancionar por no cumplir la velocidad obligatoria, pero también ver lo que estamos haciendo dentro del coche.

Con 65 años de historia y acercándose a las 240.000 horas de vuelo, la Unidad de Medios Aéreos (UMA) de la DGT sigue sobrevolando las carreteras españolas diariamente con el objetivo de garantizar la seguridad vial, lo hace utilizando los Pegasus o 'abejas'.

A unos 1.000 pies de altura, algo más de 300 metros, las 'Abejas' de la UMA vuelan siempre con un piloto y un operador de cámara, y este es “siempre funcionario de la DGT o de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil”, explica Juan Manuel Gamo. La coordinación entre ambos miembros de la tripulación es fundamental para cumplir con su labor, “porque el objetivo es que los ciudadanos lleguen antes a sus destinos y que lleguen sanos”, explica Alejandro Suárez, jefe de la Unidad de Medios Aéreos .

Las infracciones más sancionadas por Pegasus son superar el límite de velocidad, no respetar las señales de Stop y Ceda el Paso, cambios de sentido irregulares y no respetar la distancia de seguridad y el uso manual del móvil.

Respecto a esto último, desde las cámaras de Pegasus los operarios pueden detectar qué se hace dentro del coche. Tal y como explican los expertos de RACE, usar el móvil al volante es una falta grave según recoge el artículo 18.2 del Reglamento General de Circulación.

Antes de la llegada de la nueva reforma de la Ley de Seguridad Vial implicaba una multa de 200 euros y la retirada de tres puntos del carnet. Sin embargo, desde el 21 de marzo de 2022 la retirada de puntos por conducir con el móvil sube hasta los seis. Si el pago se hace en los 20 días posteriores a la notificación de la multa, entonces la cuantía es de 100 euros, aunque los puntos retirados son los mismos.

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Además, la multa por saltarse un paso de cebra (infracción grave) y que en la mayoría de los casos está señalizado con la señal S-13, es de 200 euros (100 con importe reducido). Una infracción que también detecta el Pegasus y que es de las más sancionadas por esta cámara de vigilancia que emplea la DGT.

Fuente: La Nueva España

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