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Última hora de los incendios en España, en directo | El fuego en Madrid sigue activo y con evolución "imprevisible" pese a la mejora de las condiciones

Más de 60.000 personas, la mayoría de municipios de la sierra oeste madrileña, han sido evacuadas de sus casas o confinadas

Pedro Sánchez se desplazará este sábado a la zona afectada

Vecinos de Pelayos de la Presa vieron cómo el fuego se acercaba a sus casas por las cámaras de seguridad

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Sara Fernández

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José Luis Escudero

Olaya González

Madrid

Los servicios de extinción del incendio en la Comunidad de Madrid han trabajado "con intensidad" esta madrugada para aprovechar las favorables condiciones meteorológicas de la noche y poder frenar el avance de las llamas, que dependerán del régimen de vientos que se den en las próximas horas. El servicio de emergencias 112 de la Comunidad de Madrid ha informado en un mensaje en la red social X que los servicios de extinción han trabajado en la madrugada para aprovechar las condiciones meteorológicas, pero han advertido que el fuego sigue activo y su evolución vendrá determinada por los vientos de este sábado.

Mapa de incendios en España.

El viernes cerró con más de 60.000 las personas confinadas o evacuadas por los incendios declarados en la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila. La mayoría de las personas afectadas, unas 50.000, son de los municipios madrileños de la sierra oeste de Madrid afectados por los desalojos, mientras que unas 13.000 son de la zona de Ávila golpeada por unos incendios de los que se teme que se junten en algún momento y creen un frente único difícil de combatir.

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La Comunidad de Madrid ha pedido a los ciudadanos evitar desplazamientos a las zonas afectadas por el incendio, no acudir a los embalses ni a las zonas de recreo cercanas a los espacios afectados y seguir las indicaciones de los cuerpos de seguridad.

Fuente: El Periódico

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