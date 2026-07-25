El gran incendio de Madrid y Ávila mira al cielo buscando una tregua: más de 88.000 afectados y 45.000 hectáreas arrasadas

El fuego no da tregua. La combinación de calor y viento sigue actuando como un cóctel explosivo en los incendios forestales que asolan la Comunidad de Madrid y Ávila. Ambos, unidos ya en un solo y gigántesco frente, continúan sin control y ya han obligado a evacuar o confinar a 88.620 personas. Además, el Ministerio del Interior ha ampliado a la provincia de Toledo el ámbito territorial de la declaración de emergencia de interés nacional por la evolución de sus propios fuegos, independendientes de los ya citados.

Se tratan, según afirman los expertos, de unos fuegos "extremos", capaces de crear su propia meteorología, lo que complica su previsión. En Madrid, 29.488 vecinos han tenido que abandonar sus viviendas y otros 21.132 permanecen confinados. En Ávila, alrededor de 30.000 personas están confinadas y unas 8.000 han sido evacuadas, tras incorporar al recuento los siete últimos municipios afectados.

Además, el fuego ya ha arrasado cerca de 45.000 hectáreas y su perímetro suma más de 200 kilómetros entre ambos territorios, lo que lo convierte en el peor de su historia. 112 corresponde a Ávila, con 21.000 hectáreas quemadas y 100 a Madrid, donde el fuego ha arrasado 24.000 hectáreas, según los últimos datos del Ministerio de la Transición Ecológica

Sánchez visita el Puesto de Mando

Este sábado, el teniente general de la UME, Francisco Javier Marcos Izquierdo, ha informado de que ha creado el Mando Unificado de la Emergencia para lograr una mayor eficacia y coordinación en la toma de decisiones. El mando avanzado se ha situado inicialmente en Cenicientos, pero el fuego ha obligado a su evacuación y el centro de operaciones se ha trasladado a Navalcarnero.

Un total de 2.737 efectivos, además de 426 medios terrestres y 21 medios aéreos forman parte del dispositivo desplegado por el Gobierno central. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha visitado este sábado el puesto de mando avanzado desde el Puesto de Mando Avanzado de Cenicientos (Madrid) tras presidir la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias, desde donde ha advertido de que la situación continúa siendo "muy compleja".

"No sabemos cuál va a ser la evolución del viento, pese a que las temperaturas hayan bajado", ha señalado Sánchez, aunque ha subrayado que existe una “ventana de oportunidad” por el cambio del viento y las bajadas de las temperaturas que se prevén esta noche. Además, ha recalcado que la prioridad de los dispositivos es proteger los núcleos de población, así como atender a las personas evacuadas y confinadas. “Son nuestra prioridad, nuestro pensamiento, nuestro objetivo está en sus vidas”, ha recalcado el jefe del Ejecutivo.

La AEMET pronostica lluvias

Mientras, múltiples municipios seguían recibiendo mensajes de alerta. A primera hora de la tarde, los vecinos de las localidades de Valdemaqueda y San Martín de Valdeiglesias recibieron un mensaje de alerta para que se confinen en sus casas hasta nuevo aviso. Y hay dos nuevos municipios desalojados este domingo: Cadalso de los Vidrios y Rozas de Puerto Real.

"Esta situación totalmente inédita, nunca vista, nos puede llevar a tener situaciones mucho peores en las próximas horas", ha afirmado Ayuso. "Todos los medios de la región están trabajando sin descanso", ha subrayado Ayuso, quien ha pedido a la gente que no se acerque a la zona.

La situación, por tanto, sigue siendo "crítica", según reconocen todas las instituciones. Ante ella, cualquier factor favorable sería de ayuda. La AEMET (Agencia Estatal de Meteorología de la Comunidad de Madrid) ha publicado en sus redes que existe probabilidad de lluvias en la zona desde la tarde de este sábado, lo que podría dar una tregua al territorio.

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Eso sí, ha advertido de que. "si se produjese, la cantidad de agua sería escasa, inferior a un litro por metro cuadrado". "Aún así, sería bien recibida", ha afirmado.

Fuente: El Periódico de España